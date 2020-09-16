Роберт Шварцман в Haas, Мик Шумахер в Alfa Romeo?
Ferrari ведет переговоры с Haas о предоставлении места одному из своих юниоров в 2021 году.
Ferrari ведет переговоры с Haas о предоставлении места одному из своих юниоров в 2021 году.
На сезон-2021 в Формуле-1 может появиться второе место для участника гоночной Академии Ferrari.
Последние несколько лет место для юниора Скудерии зарезервировано в команде Alfa
В этом году в главном молодежном первенстве Формула-2 борьбу за чемпионский титул ведут три юниора Ferrari: Роберт Шварцман, Каллум Илотт и непосредственно сам Мик Шумахер, на дебют которого в Ф1 в 2021-м уже намекнул руководитель Ferrari Маттиа Бинотто. По последним слухам,