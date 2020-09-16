Роберт Шварцман в Haas, Мик Шумахер в Alfa Romeo?

Источник: РИА "Новости"

На сезон-2021 в Формуле-1 может появиться второе место для участника гоночной Академии Ferrari.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c8a40f7d2489f71df820" data-vnd="c8a40f7d2489f71df820" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c8a40f7d2489f71df820" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Последние несколько лет место для юниора Скудерии зарезервировано в команде Alfa Romeo-Sauber. Предполагается, что в следующем году за коллектив из Хинвила дебютирует Мик Шумахер. И немецкий Auto Motor und Sport сообщает, что Ferrari ведет переговоры с Haas также о предоставлении места своему протеже.