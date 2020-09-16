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00:46 (мск), источник: Autosport.com.ru

Роберт Шварцман в Haas, Мик Шумахер в Alfa Romeo?

Ferrari ведет переговоры с Haas о предоставлении места одному из своих юниоров в 2021 году.

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Источник: РИА "Новости"

На сезон-2021 в Формуле-1 может появиться второе место для участника гоночной Академии Ferrari.

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Последние несколько лет место для юниора Скудерии зарезервировано в команде Alfa Romeo-Sauber. Предполагается, что в следующем году за коллектив из Хинвила дебютирует Мик Шумахер. И немецкий Auto Motor und Sport сообщает, что Ferrari ведет переговоры с Haas также о предоставлении места своему протеже.

В этом году в главном молодежном первенстве Формула-2 борьбу за чемпионский титул ведут три юниора Ferrari: Роберт Шварцман, Каллум Илотт и непосредственно сам Мик Шумахер, на дебют которого в Ф1 в 2021-м уже намекнул руководитель Ferrari Маттиа Бинотто. По последним слухам, Шумахер-младший проведет пятничную тренировку Формулы-1 на Нюрбургринге 9 октября.

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