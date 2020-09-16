Мик Шумахер: Титул в Ф2 — не гарантия дебюта в Формуле 1
Сын Михаэля Шумахера не уверен, что потенциальная победа в Формуле 2 автоматически откроет ему путь в Большие Призы.
Сын Михаэля Шумахера не уверен, что потенциальная победа в Формуле 2 автоматически откроет ему путь в Большие Призы.
Участник гоночной Академии Ferrari Мик Шумахер заявил, что победа в молодежной серии Формула 2 еще не гарантирует попадание в Формулу 1.
За три этапа до конца сезона сын Михаэля Шумахера возглавляет первенство, и, по слухам, в следующем году дебютирует в Больших Призах в составе команды Alfa Romeo.
«Я просто продолжаю делать то, что должен, — цитирует
По слухам, 9 октября Мик Шумахер проведет за Alfa Romeo первую пятничную тренировку на Нюрбургринге.