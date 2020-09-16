Мик Шумахер: Титул в Ф2 — не гарантия дебюта в Формуле 1

Участник гоночной Академии Ferrari Мик Шумахер заявил, что победа в молодежной серии Формула 2 еще не гарантирует попадание в Формулу 1.

За три этапа до конца сезона сын Михаэля Шумахера возглавляет первенство, и, по слухам, в следующем году дебютирует в Больших Призах в составе команды Alfa Romeo.

«Я просто продолжаю делать то, что должен, — цитирует Шумахера-младшего GrandPX. — Конечно, победа в чемпионате Ф2 что-то да значит. Это привлекает к тебе внимание. Но это не означает, что тебе сразу найдется место в Формуле 1».