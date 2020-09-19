Нейрохирург обвинил коллег в ухудшении состояния Михаэля Шумахера
Последствия травмы немецкого гонщика могли быть менее серьезными, считает швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер.
Последствия травмы немецкого гонщика могли быть менее серьезными, считает швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер.
Швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер считает, что Михаэль Шумахер не вернется к прежней жизни после травмы, полученной при падении на горных лыжах в 2013 году.
«Я полагаю, что Шумахер находится в вегетативном состоянии. Т.е. он бодрствует, но не реагирует. Он может сидеть и, наверное, даже делать шаги при помощи окружающих, но не более того. Думаю, это максимум. Есть ли шанс, что он
По мнению нейрохирурга, последствия травмы могли быть менее серьезными, если бы врачи больницы в Гренобле приступили к операции сразу, а не через два часа после поступления Шумахер в больницу.
«Нейрохирурги всегда говорят “время — мозг”. Это значит, что при травме нужно действовать немедленно. При промедлении с операцией разрушается мозговое вещество, — сказал профессор Ридерер. — Возможно, врачи не хотели рисковать, ведь Шумахер — знаменитость. Ждали ли они слишком долго? Вероятно, да».