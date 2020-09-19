Нейрохирург обвинил коллег в ухудшении состояния Михаэля Шумахера

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Швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер считает, что Михаэль Шумахер не вернется к прежней жизни после травмы, полученной при падении на горных лыжах в 2013 году.

«Я полагаю, что Шумахер находится в вегетативном состоянии. Т.е. он бодрствует, но не реагирует. Он может сидеть и, наверное, даже делать шаги при помощи окружающих, но не более того. Думаю, это максимум. Есть ли шанс, что он когда-нибудь станет прежним? Не думаю», — заявил Ридерер в эфире телеканала RMC Story.

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По мнению нейрохирурга, последствия травмы могли быть менее серьезными, если бы врачи больницы в Гренобле приступили к операции сразу, а не через два часа после поступления Шумахер в больницу.