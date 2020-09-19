«Домашняя гонка — привилегия для пилотов «Формулы-1». Квят — о «Гран-при России»

— Когда я приезжаю в Сочи, часто бывает, что меня узнают на улицах, — сказал в видео, опубликованном в Instagram автодрома в Сочи Квят. — Все приезжают посмотреть гонки, все знают гонщиков «Формулы-1» в лицо. Это очень приятно. У меня есть именная трибуна на автодроме в Сочи, в день гонки приятно видеть много людей с российскими флагами, поддерживающих меня. На «Гран-при» в Сочи мне нравится, что я могу общаться со всеми по-русски, знаю местную еду, знаю, где можно вкусно поесть. Также, я считаю, что-то, что у пилота есть домашняя гонка — это привилегия. Это важно, я рад, что у меня есть домашний «Гран-при».