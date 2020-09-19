Что хотел бы попробовать в своей жизни Кими Райккконен?

Медиа-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик с опросом пилотов по поводу того, чем они хотели бы заняться еще, кроме гонок.

Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон ответил, что хотел бы подняться на Эверест, выучить новый язык, побывать в космосе. Даниэль Риккардо хочет заняться скайдайвингом и сафари. Джордж Рассел мечтает управлять истребителем, а Даниил Квят не против перейти в гонки NASCAR и также хочет побывать на концерте американской рок-группы Kings of Leon. А о чем мечтает Кими Райкконен?