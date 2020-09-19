Что хотел бы попробовать в своей жизни Кими Райккконен?
Хэмилтон мечтает покорить Эверест, Риккардо грезит скайдайвингом, а что Райкконен?
Хэмилтон мечтает покорить Эверест, Риккардо грезит скайдайвингом, а что Райкконен?
Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон ответил, что хотел бы подняться на Эверест, выучить новый язык, побывать в космосе. Даниэль Риккардо хочет заняться скайдайвингом и сафари. Джордж Рассел мечтает управлять истребителем, а Даниил Квят не против перейти в гонки NASCAR и также хочет побывать на концерте американской
«У меня нет списка желаний», — ответил финский гонщик в своем типичном стиле.