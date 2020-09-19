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18:19 (мск), источник: Autosport.com.ru

Что хотел бы попробовать в своей жизни Кими Райккконен?

Хэмилтон мечтает покорить Эверест, Риккардо грезит скайдайвингом, а что Райкконен?

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Медиа-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик с опросом пилотов по поводу того, чем они хотели бы заняться еще, кроме гонок.

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Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон ответил, что хотел бы подняться на Эверест, выучить новый язык, побывать в космосе. Даниэль Риккардо хочет заняться скайдайвингом и сафари. Джордж Рассел мечтает управлять истребителем, а Даниил Квят не против перейти в гонки NASCAR и также хочет побывать на концерте американской рок-группы Kings of Leon. А о чем мечтает Кими Райкконен?

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«У меня нет списка желаний», — ответил финский гонщик в своем типичном стиле.

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