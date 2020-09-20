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20:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этап чемпионата «Формулы-1» в итальянской Имоле пройдет со зрителями

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Этап чемпионата «Формулы-1» в итальянской Имоле пройдет со зрителями, сообщает autosport.com.ru.

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Источник: Спорт РИА Новости

Гран-при Эмилии-Романьи на «Автодроме Энцо и Дино Феррари» состоится 31 октября — 1 ноября. Как сообщило руководство автодрома, в каждый из двух дней соревнований на трассу допустят до 13 тысяч 147 зрителей. Решение было принято вслед за заявлением министра спорта Италии Винченцо Спафадоры о снятии запрета на посещение спортивных мероприятий, проходящих на открытом воздухе.

«Мы планируем задействовать все трибуны автодрома. Группы людей будут разделены тремя рядами кресел, чтобы было возможно соблюдать социальную дистанцию. Трибуны полностью открыты, поэтому такой вариант абсолютно безопасен», — сказал директор трассы в Имоле Уберто Сельватико Эстенсе.

Прошедший ранее в сентябре в Италии Гран-при Тосканы стал первым в 2020 году, проходившим в присутствии зрителей. На трибуны допускались по 2880 человек в каждый из трех дней соревнований.

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