Этап чемпионата «Формулы-1» в итальянской Имоле пройдет со зрителями

Источник: Спорт РИА Новости

Гран-при Эмилии-Романьи на «Автодроме Энцо и Дино Феррари» состоится 31 октября — 1 ноября. Как сообщило руководство автодрома, в каждый из двух дней соревнований на трассу допустят до 13 тысяч 147 зрителей. Решение было принято вслед за заявлением министра спорта Италии Винченцо Спафадоры о снятии запрета на посещение спортивных мероприятий, проходящих на открытом воздухе.

«Мы планируем задействовать все трибуны автодрома. Группы людей будут разделены тремя рядами кресел, чтобы было возможно соблюдать социальную дистанцию. Трибуны полностью открыты, поэтому такой вариант абсолютно безопасен», — сказал директор трассы в Имоле Уберто Сельватико Эстенсе.