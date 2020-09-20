Этап чемпионата «Формулы-1» в итальянской Имоле пройдет со зрителями
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Этап чемпионата «Формулы-1» в итальянской Имоле пройдет со зрителями, сообщает autosport.com.ru.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Этап чемпионата «Формулы-1» в итальянской Имоле пройдет со зрителями, сообщает autosport.com.ru.
«Мы планируем задействовать все трибуны автодрома. Группы людей будут разделены тремя рядами кресел, чтобы было возможно соблюдать социальную дистанцию. Трибуны полностью открыты, поэтому такой вариант абсолютно безопасен», — сказал директор трассы в Имоле Уберто Сельватико Эстенсе.
Прошедший ранее в сентябре в Италии