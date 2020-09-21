Против Эмерсона Фиттипальди подано 145 судебных исков
Двукратный чемпион мира задолжал кредиторам 8,6 млн. евро.
Двукратный чемпион мира задолжал кредиторам 8,6 млн. евро.
Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди проходит ответчиком по 145 судебным искам о взыскании долга, сообщает Speedweek со ссылкой на бразильское издание Folha de Sao Paulo.
В 2016 году Эмерсон уже был в тяжёлой финансовой ситуации, когда приставы забрали за долги его компаний личную коллекцию автомобилей и наград. Тогда ему удалось выбраться из положения и даже спасти от продажи с молотка легендарный Lotus 72 в
Folha de Sao Paulo стало известно о 145 исках против бывшего гонщика на общую сумму 8,6 млн евро. Крупнейший кредитор — бразильский частный банк Safra. Юристы банка обвиняют гонщика в том, что он скрывает свои реальные активы и живёт роскошной жизнью в США, избегая своих обязательств перед кредиторами благодаря подставным фирмам. Эмерсон Фиттипальди через собственных юристов отверг все обвинения в свой адрес.