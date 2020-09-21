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09:56 (мск), источник: Autosport.com.ru

Против Эмерсона Фиттипальди подано 145 судебных исков

Двукратный чемпион мира задолжал кредиторам 8,6 млн. евро.

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Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди проходит ответчиком по 145 судебным искам о взыскании долга, сообщает Speedweek со ссылкой на бразильское издание Folha de Sao Paulo.

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В 2016 году Эмерсон уже был в тяжёлой финансовой ситуации, когда приставы забрали за долги его компаний личную коллекцию автомобилей и наград. Тогда ему удалось выбраться из положения и даже спасти от продажи с молотка легендарный Lotus 72 в чёрно-золотой ливрее John Player Special.

Folha de Sao Paulo стало известно о 145 исках против бывшего гонщика на общую сумму 8,6 млн евро. Крупнейший кредитор — бразильский частный банк Safra. Юристы банка обвиняют гонщика в том, что он скрывает свои реальные активы и живёт роскошной жизнью в США, избегая своих обязательств перед кредиторами благодаря подставным фирмам. Эмерсон Фиттипальди через собственных юристов отверг все обвинения в свой адрес.

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