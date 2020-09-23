BBC: Стефано Доменикали возглавит Формулу-1 в следующем году

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Бывший руководитель команды Ferrari Стефано Доменикали сменит Чейза Кэри на посту исполнительного директора Формулы-1 в следующем году, сообщает корреспондент BBC Sport Эндрю Бенсон со ссылкой на источники внутри FOM.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bcd89dc5037c9d3a7f28" data-vnd="bcd89dc5037c9d3a7f28" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bcd89dc5037c9d3a7f28" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Стефано Доменикали в настоящее время возглавляет бренд Lamborghini, входящий в группу компаний VW Audi, а также комиссию FIA по гонкам с открытыми колёсами. Чейз Кэри, возглавляющий Формулу 1 с момента перехода коммерческих прав на спорт к Liberty Media в 2017 году, в результате назначения Доменикали перейдёт на другую должность в структуре FOM.

Формула 1 и сам Доменикали никак не прокомментировали эту информацию, однако BBC известно, что боссы команд получили уведомления о готовящемся назначении 55-летнего итальянца.