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16:49 (мск), источник: Autosport.com.ru

BBC: Стефано Доменикали возглавит Формулу-1 в следующем году

55-летний итальянец сменит Чейза Кэри на посту руководителя Больших Призов.

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Бывший руководитель команды Ferrari Стефано Доменикали сменит Чейза Кэри на посту исполнительного директора Формулы-1 в следующем году, сообщает корреспондент BBC Sport Эндрю Бенсон со ссылкой на источники внутри FOM.

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Стефано Доменикали в настоящее время возглавляет бренд Lamborghini, входящий в группу компаний VW Audi, а также комиссию FIA по гонкам с открытыми колёсами. Чейз Кэри, возглавляющий Формулу 1 с момента перехода коммерческих прав на спорт к Liberty Media в 2017 году, в результате назначения Доменикали перейдёт на другую должность в структуре FOM.

Формула 1 и сам Доменикали никак не прокомментировали эту информацию, однако BBC известно, что боссы команд получили уведомления о готовящемся назначении 55-летнего итальянца.

Стефано Доменикали — последний руководитель Ferrari, при котором команда выигрывала титул в Формуле 1: в 2008 году Скудерия стала обладателем Кубка конструкторов.

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