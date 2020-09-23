BBC: Стефано Доменикали возглавит Формулу-1 в следующем году
55-летний итальянец сменит Чейза Кэри на посту руководителя Больших Призов.
55-летний итальянец сменит Чейза Кэри на посту руководителя Больших Призов.
Бывший руководитель команды Ferrari Стефано Доменикали сменит Чейза Кэри на посту исполнительного директора Формулы-1 в следующем году, сообщает корреспондент BBC Sport Эндрю Бенсон со ссылкой на источники внутри FOM.
Стефано Доменикали в настоящее время возглавляет бренд Lamborghini, входящий в группу компаний VW Audi, а также комиссию FIA по гонкам с открытыми колёсами. Чейз Кэри, возглавляющий Формулу 1 с момента перехода коммерческих прав на спорт к Liberty Media в 2017 году, в результате назначения Доменикали перейдёт на другую должность в структуре FOM.
Формула 1 и сам Доменикали никак не прокомментировали эту информацию, однако BBC известно, что боссы команд получили уведомления о готовящемся назначении 55-летнего итальянца.
Стефано Доменикали — последний руководитель Ferrari, при котором команда выигрывала титул в Формуле 1: в 2008 году Скудерия стала обладателем Кубка конструкторов.