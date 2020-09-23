Квят всегда плохо выступает на Гран-при России. Чего ждать от него в этом году

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Не так просто найти в календаре Формулы-1 этап, менее удачный для Даниила Квята, чем Гран-при России. За пять выступлений в Сочи россиянин лишь раз попал в очки, при этом ни одного этапа Даниил не провел без проблем.

Считайте:

2014 год. Квят шикарно квалифицировался пятым, но «Торо Россо» пришлось беречь топливо в гонке, ехать при сниженных оборотах мотора и в итоге оба ее пилота остались без очков.

2015 год. Единственный очки Даниила в Сочи. В гонке он был весьма хорош, прорвавшись с 11-го места на пятое. Однако сам по себе факт вылета во втором сегменте квалификации на «Ред Булле» вистов гонщику не добавляет.

2016 год. Тот самый легендарный этап, где на первом круге Квят дважды въехал в Себастьяна Феттеля, а через несколько дней перестал быть пилотом «Ред Булла».

2017 год. В этот раз машина «Торо Россо» оказалась просто небоеспособна на «Сочи Автодроме». Однако Карлосу Сайнсу удалось затащить ее в очки, а вот Квяту — нет.

2019 год. Наконец, на прошлогоднем сочинском этапе у Даниила на третьей тренировке отказал мотор. Починить его до квалификации не успели, пилот ее пропустил и был вынужден стартовать с последнего ряда. Гонка сложилась так, что даже от восьмого места Квят отстал всего на пять секунд. Но, тем не менее, финишировал лишь 12-м.

Итого в активе Квята 10 очков в пяти Гран-При России и набор неудач с поломками, авариями и проваленными квалификациями.

Вряд ли в этом году будет лучше

К сожалению, порадовать перед новым сочинским этапом нам вас нечем. Да, последние гонки «АльфаТаури» провела мощно, а напарник Квята Пьер Гасли даже сенсационно выиграл Гран-При Италии. Однако те трассы подходили машинам из Фаэнцы куда лучше сочинской.

Так сложилось, что «Торо Россо"/"АльфаТаури» гораздо лучше едут на тех автодромах, где нужно регулярно разгоняться и тормозить. Да и самому Квяту такой тип трасс подходит больше других. К сожалению, в Сочи нет ни разгонов, ни торможений.

В плане изменений темпа «Сочи Автодром» чуть ли не самая стабильная трасса в календаре: большую ее часть машины проходит в равном темпе. Происшествия тут редки, а вот гонки с минимумом обгонов (а то и без них) — регулярны.

Да, прошлогодний этап стал исключением благодаря аварии на старте и разборкам в «Феррари». Но даже этого не хватило для сенсационных результатов. Остальные же гонки были предсказуемы: побеждает просто тот, у кого машина лучше. Не в каких-то отдельных компонентах, а в целом.

При такой постановке вопроса «АльфаТаури» явно не входит в пятерку лучших. А значит, ждать от Квята второго в карьере заезда в очки в Сочи пока не приходится. Разве что безумный сезон-2020 подарит нам очередную безумную гонку.

Чего ждет сам Квят

Даниил признает, что пока его команде не по силам пробиваться в первую десятку исключительно благодаря собственной скорости. Однако в пресс-релизе перед сочинским этапом пилот отметил: отставание от других середняков сокращается и скоро сойдет на нет:

В последних гонках наша машина смотрелась сильнее, мы добились прогресса. В целом, борьба в середине пелотона очень плотная. Если нет никаких происшествий, то мы немного отстаем от «Макларена», «Рено» и «Рейсинг Пойнт». Но разрывы очень невелики и в ближайшем будущем мы намерены их совсем устранить. Верю, что мы на верном пути. Даниил Квят российский пилот «Формулы-1»