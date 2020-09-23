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20:16 (мск), источник: Sport24

Квят всегда плохо выступает на Гран-при России. Чего ждать от него в этом году

Скорее всего, очков опять не видать.

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Источник: Reuters

Не так просто найти в календаре Формулы-1 этап, менее удачный для Даниила Квята, чем Гран-при России. За пять выступлений в Сочи россиянин лишь раз попал в очки, при этом ни одного этапа Даниил не провел без проблем.

Считайте:

  • 2014 год. Квят шикарно квалифицировался пятым, но «Торо Россо» пришлось беречь топливо в гонке, ехать при сниженных оборотах мотора и в итоге оба ее пилота остались без очков.
  • 2015 год. Единственный очки Даниила в Сочи. В гонке он был весьма хорош, прорвавшись с 11-го места на пятое. Однако сам по себе факт вылета во втором сегменте квалификации на «Ред Булле» вистов гонщику не добавляет.
  • 2016 год. Тот самый легендарный этап, где на первом круге Квят дважды въехал в Себастьяна Феттеля, а через несколько дней перестал быть пилотом «Ред Булла».
  • 2017 год. В этот раз машина «Торо Россо» оказалась просто небоеспособна на «Сочи Автодроме». Однако Карлосу Сайнсу удалось затащить ее в очки, а вот Квяту — нет.
  • 2019 год. Наконец, на прошлогоднем сочинском этапе у Даниила на третьей тренировке отказал мотор. Починить его до квалификации не успели, пилот ее пропустил и был вынужден стартовать с последнего ряда. Гонка сложилась так, что даже от восьмого места Квят отстал всего на пять секунд. Но, тем не менее, финишировал лишь 12-м.

Итого в активе Квята 10 очков в пяти Гран-При России и набор неудач с поломками, авариями и проваленными квалификациями.

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Вряд ли в этом году будет лучше

К сожалению, порадовать перед новым сочинским этапом нам вас нечем. Да, последние гонки «АльфаТаури» провела мощно, а напарник Квята Пьер Гасли даже сенсационно выиграл Гран-При Италии. Однако те трассы подходили машинам из Фаэнцы куда лучше сочинской.

Так сложилось, что «Торо Россо"/"АльфаТаури» гораздо лучше едут на тех автодромах, где нужно регулярно разгоняться и тормозить. Да и самому Квяту такой тип трасс подходит больше других. К сожалению, в Сочи нет ни разгонов, ни торможений.

В плане изменений темпа «Сочи Автодром» чуть ли не самая стабильная трасса в календаре: большую ее часть машины проходит в равном темпе. Происшествия тут редки, а вот гонки с минимумом обгонов (а то и без них) — регулярны.

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Да, прошлогодний этап стал исключением благодаря аварии на старте и разборкам в «Феррари». Но даже этого не хватило для сенсационных результатов. Остальные же гонки были предсказуемы: побеждает просто тот, у кого машина лучше. Не в каких-то отдельных компонентах, а в целом.

При такой постановке вопроса «АльфаТаури» явно не входит в пятерку лучших. А значит, ждать от Квята второго в карьере заезда в очки в Сочи пока не приходится. Разве что безумный сезон-2020 подарит нам очередную безумную гонку.

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Чего ждет сам Квят

Даниил признает, что пока его команде не по силам пробиваться в первую десятку исключительно благодаря собственной скорости. Однако в пресс-релизе перед сочинским этапом пилот отметил: отставание от других середняков сокращается и скоро сойдет на нет:

В последних гонках наша машина смотрелась сильнее, мы добились прогресса. В целом, борьба в середине пелотона очень плотная. Если нет никаких происшествий, то мы немного отстаем от «Макларена», «Рено» и «Рейсинг Пойнт». Но разрывы очень невелики и в ближайшем будущем мы намерены их совсем устранить. Верю, что мы на верном пути.
Даниил Квят
российский пилот «Формулы-1»

Иван Матушкин

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