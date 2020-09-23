Квят всегда плохо выступает на Гран-при России. Чего ждать от него в этом году
Скорее всего, очков опять не видать.
Скорее всего, очков опять не видать.
Не так просто найти в календаре Формулы-1 этап, менее удачный для Даниила Квята, чем
Считайте:
Итого в активе Квята 10 очков в пяти
К сожалению, порадовать перед новым сочинским этапом нам вас нечем. Да, последние гонки «АльфаТаури» провела мощно, а напарник Квята Пьер Гасли даже сенсационно выиграл
Так сложилось, что «Торо Россо"/"АльфаТаури» гораздо лучше едут на тех автодромах, где нужно регулярно разгоняться и тормозить. Да и самому Квяту такой тип трасс подходит больше других. К сожалению, в Сочи нет ни разгонов, ни торможений.
В плане изменений темпа «Сочи Автодром» чуть ли не самая стабильная трасса в календаре: большую ее часть машины проходит в равном темпе. Происшествия тут редки, а вот гонки с минимумом обгонов (а то и без них) — регулярны.
Да, прошлогодний этап стал исключением благодаря аварии на старте и разборкам в «Феррари». Но даже этого не хватило для сенсационных результатов. Остальные же гонки были предсказуемы: побеждает просто тот, у кого машина лучше. Не в
При такой постановке вопроса «АльфаТаури» явно не входит в пятерку лучших. А значит, ждать от Квята второго в карьере заезда в очки в Сочи пока не приходится. Разве что безумный сезон-2020 подарит нам очередную безумную гонку.
Даниил признает, что пока его команде не по силам пробиваться в первую десятку исключительно благодаря собственной скорости. Однако в
В последних гонках наша машина смотрелась сильнее, мы добились прогресса. В целом, борьба в середине пелотона очень плотная. Если нет никаких происшествий, то мы немного отстаем от «Макларена», «Рено» и «Рейсинг Пойнт». Но разрывы очень невелики и в ближайшем будущем мы намерены их совсем устранить. Верю, что мы на верном пути.
Иван Матушкин