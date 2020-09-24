Голландский комментатор: Юки Цунода заменит Даниила Квята

«Red Bull не стоит переводить Гасли в старшую команду. Его следует оставить в AlphaTauri. Он комфортно чувствует себя в своей нынешней команде, и это всем очевидно. Какой смысл им рисковать? — сказал Мол в эфире Ziggo Sport. — А вот место Даниила Квята, думаю, займет Юки Цунода. Контракт Honda с Red Bull рассчитан до конца 2021 года. Если Honda уйдет, это станет концом карьеры Цуноды. А ведь он может стать первым японским гонщиком в Формуле-1 за многие годы. Так что, думаю, понятно, чего Honda хочет от Red Bull».