Кто остановит «Мерседес» в Сочи? Чего ждать от «Гран-при России»
Льюис Хэмилтон может повторить значимый рекорд Шумахера на «Гран-при России».
Льюис Хэмилтон может повторить значимый рекорд Шумахера на «Гран-при России».
Вторая половина сезона-2020 начнется гонкой в России, где впервые в этом году большому количеству зрителей разрешен вход на трибуны. «Сочи Автодром» еще не стал легендарным местом для «Формулы-1», но необычные обстоятельства этого сезона могут привести к памятному заезду в Олимпийском парке. «Мерседесы» постараются продлить свое доминирование в России и подарить Хэмилтону вечный рекорд Шумахера. Квят будет полагаться на удачу в гонке.
За свою семилетнюю историю «Гран-при России» не всегда радовал зрителей яркими моментами. Столкновение двух финнов, «торпеда» Квята, первая победа Боттаса и несколько аварий — главные воспоминания о
«Гран-при России» может продолжить череду красочных этапов, если королевской серии удастся, наконец, зажечь пламя на «Сочи Автодроме». В «Мерседесе» ожидается упорная борьба, а «Ред Булл» планирует перехитрить «серебряные стрелы». Позади лидеров будет еще интереснее, потому что сразу пять команд претендуют на высокие места.
«Мерседесы» ни разу не проигрывали в Олимпийском парке, а в этом году немецкий коллектив выглядит снова несокрушимым. Нередко именно второй пилот «серебряных стрел» Валттери Боттас оказывался быстрейшим по скорости в Сочи, так что и на этот раз финн составит серьезную конкуренцию Льюису Хэмилтону. Сам же британец готовится повторить значимый рекорд Михаэля Шумахера. 91-й триумф Хэмилтона в «Формуле-1» сравняет его по количеству побед с великим немцем. Такое событие обязательно сделает «Сочи Автодром» важным местом в истории королевских гонок.
Кто может помешать британцу поставить очередной рекорд, так это Макс Ферстаппен. В итальянских
Главные звезды второго эшелона — пилоты «Макларена» — представляются фаворитами за места позади лидеров. С ними поборются «Рейсинг Пойнт», которые привезли серьезные обновления на болид Стролла. «Рено» и «Альфа Таури» также включатся в сражение за десятку. По поводу «Феррари» же сложно делать
Первая половина сезона в исполнении Квята получилась скомканной. С одной стороны, россиянин проводит хорошие гонки и в последнее время стабильно набирает очки. С другой — квалификации оставляют желать лучшего, а его партнер по команде раз за разом показывает высокие результаты, что сделало его главным открытием сезона. Хотелось бы, чтобы гонка на домашнем автодроме для Даниила стала поворотной в лучшую сторону. В Сочи россиянин обычно не блещет, а плотность в середине пелотона только усложняет положение.
А вот два россиянина в «Формуле-2» продолжат свою борьбу за чемпионство в Сочи. Роберт Шварцман, который в прошлом году завоевал здесь титул в «Формуле-3», отстает в чемпионате от лидера и своего партнера по команде Мика Шумахера на 21 балл. Последние
Другой россиянин — Никита Мазепин — радует эффектными победами, но часто попадает в аварии и получает штрафы. В 2019-м году Никита устроил завал в Сочи,
Расписание
25 сентября, пятница
11:00 Первая тренировка.
15:00 Вторая тренировка.
26 сентября, суббота
12:00 Третья тренировка.
15:00 Квалификация.
27 сентября, воскресенье
14:00 Гонка.
«Сочи Автодром»
Длина круга — 5,848 м.
Количество кругов — 53.
Дистанция гонки — 309,745.