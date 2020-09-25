Кто остановит «Мерседес» в Сочи? Чего ждать от «Гран-при России»

Источник: Спорт-Экспресс

Вторая половина сезона-2020 начнется гонкой в России, где впервые в этом году большому количеству зрителей разрешен вход на трибуны. «Сочи Автодром» еще не стал легендарным местом для «Формулы-1», но необычные обстоятельства этого сезона могут привести к памятному заезду в Олимпийском парке. «Мерседесы» постараются продлить свое доминирование в России и подарить Хэмилтону вечный рекорд Шумахера. Квят будет полагаться на удачу в гонке.

В ожидании зрелищной гонки в Сочи

За свою семилетнюю историю «Гран-при России» не всегда радовал зрителей яркими моментами. Столкновение двух финнов, «торпеда» Квята, первая победа Боттаса и несколько аварий — главные воспоминания о уик-эндах в Сочи. Олимпийскому парку до сих пор не хватало гонки, которая по-настоящему могла бы войти в историю «Формулы-1». Этот год нас приучил к нестандартным событиям, так почему бы и «Гран-при России 2020» не стать легендарным. К этому уже накопилось немало предпосылок.

Две итальянские гонки задали высокую планку в плане зрелищности. Монца развлекала фанатов непредсказуемостью, а Муджелло — авариями и бесконечными рестартами.

«Гран-при России» может продолжить череду красочных этапов, если королевской серии удастся, наконец, зажечь пламя на «Сочи Автодроме». В «Мерседесе» ожидается упорная борьба, а «Ред Булл» планирует перехитрить «серебряные стрелы». Позади лидеров будет еще интереснее, потому что сразу пять команд претендуют на высокие места.

Рекорд Шумахера под угрозой

«Мерседесы» ни разу не проигрывали в Олимпийском парке, а в этом году немецкий коллектив выглядит снова несокрушимым. Нередко именно второй пилот «серебряных стрел» Валттери Боттас оказывался быстрейшим по скорости в Сочи, так что и на этот раз финн составит серьезную конкуренцию Льюису Хэмилтону. Сам же британец готовится повторить значимый рекорд Михаэля Шумахера. 91-й триумф Хэмилтона в «Формуле-1» сравняет его по количеству побед с великим немцем. Такое событие обязательно сделает «Сочи Автодром» важным местом в истории королевских гонок.

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Кто может помешать британцу поставить очередной рекорд, так это Макс Ферстаппен. В итальянских уик-эндах голландец не сумел финишировать, а его партнер Алекс Албон, наконец, заработал свой первый подиум в Муджелло. «Ред Булл» — главные преследователи «серебряных стрел», так что только они способны прервать бесконечные триумфы «Мерседеса» на берегах Черного моря.

Главные звезды второго эшелона — пилоты «Макларена» — представляются фаворитами за места позади лидеров. С ними поборются «Рейсинг Пойнт», которые привезли серьезные обновления на болид Стролла. «Рено» и «Альфа Таури» также включатся в сражение за десятку. По поводу «Феррари» же сложно делать какие-либо прогнозы. Сильные выступления Леклера иногда нивелируют ужасную форму «Скудерии». Если на этот раз Шарлю не удастся совершить чудо, в России «Феррари» будут разочаровывать снова.

Шансы россиян в Сочи

Первая половина сезона в исполнении Квята получилась скомканной. С одной стороны, россиянин проводит хорошие гонки и в последнее время стабильно набирает очки. С другой — квалификации оставляют желать лучшего, а его партнер по команде раз за разом показывает высокие результаты, что сделало его главным открытием сезона. Хотелось бы, чтобы гонка на домашнем автодроме для Даниила стала поворотной в лучшую сторону. В Сочи россиянин обычно не блещет, а плотность в середине пелотона только усложняет положение.

Остается надеяться, что Квят поймает удачу в России и сможет переломить ситуацию в нынешнем сезоне.

А вот два россиянина в «Формуле-2» продолжат свою борьбу за чемпионство в Сочи. Роберт Шварцман, который в прошлом году завоевал здесь титул в «Формуле-3», отстает в чемпионате от лидера и своего партнера по команде Мика Шумахера на 21 балл. Последние уик-энды Роберт потерял много очков из-за слабых квалификаций и проблем с болидом, но в России Шварцман намерен отыграться.

Другой россиянин — Никита Мазепин — радует эффектными победами, но часто попадает в аварии и получает штрафы. В 2019-м году Никита устроил завал в Сочи, из-за которого пошли разговоры о дисквалификации россиянина на следующую гонку. Вместо бана Мазепин получил большой штраф, и с тех пор контролировал свою агрессию. В России у него будет возможность исправиться за прошлогодний инцидент.

Расписание уик-энда

25 сентября, пятница

11:00 Первая тренировка.

15:00 Вторая тренировка.

26 сентября, суббота

12:00 Третья тренировка.

15:00 Квалификация.

27 сентября, воскресенье

14:00 Гонка.

«Сочи Автодром»

Длина круга — 5,848 м.

Количество кругов — 53.