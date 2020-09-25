Боттас — лучший в первой практике Гран-при России, Квят — седьмой, Хэмилтон — 19-й
На «Сочи Автодроме» завершилась первая свободная практика
На «Сочи Автодроме» завершилась первая свободная практика
Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал представитель «Рено» Даниэль Риккардо, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал седьмое время, у его напарника Пьера Гасли — 10-й результат.
Стоит отметить, что Боттас и Квят показали свои лучшие времена на более жёстком типе шин, чем другие пилоты из первой восьмёрки.
Сессия прерывалась красными флагами
Формула-1.
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.34,923
2. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,507
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,654
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,873
5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,042
6. Эстебан Окон («Рено») — +1,138
7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,307
8. Александер Албон («Ред Булл») — +1,331
9. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,400
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,783
11. Шарль Леклер («Феррари») — +1,973
12. Карлос
13. Ландо Норрис («Макларен») — +2,187
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,278
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,307
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,507
17. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,672
18. Ромен Грожан («Хаас») — +2,726
19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +2,793
20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,861.