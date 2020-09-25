Боттас — лучший в первой практике Гран-при России, Квят — седьмой, Хэмилтон — 19-й

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал седьмое время, у его напарника Пьера Гасли — 10-й результат.



Стоит отметить, что Боттас и Квят показали свои лучшие времена на более жёстком типе шин, чем другие пилоты из первой восьмёрки.



Сессия прерывалась красными флагами из-за аварии Николаса Латифи. Болид «Уильямса» серьёзно пострадал. Также после аварии Карлоса Сайнса был объявлен режим виртуального сейфти-кара. Испанец вылетел и повредил заднее антикрыло.