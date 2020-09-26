Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при России, Квят — девятый
На «Сочи Автодроме» завершилась третья свободная практика
На «Сочи Автодроме» завершилась третья свободная практика
Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, третьим — Карлос Сайнс из «Макларена».
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал девятое время, у его напарника Пьера Гасли — 11-й результат.
Формула-1.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.33,279
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,776
3. Карлос
4. Эстебан Окон («Рено») — +0,960
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,973
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,027
7. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,315
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,453
9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,489
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,508
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,513
12. Шарль Леклер («Феррари») — +1,527
13. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,700
14. Ромен Грожан («Хаас») — +1,978
15. Николас Латифи («Уильямс») — +2,013
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,172
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,311
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,320
19. Александер Албон («Ред Булл») — +2,324
20. Ландо Норрис («Макларен») — +2,702.