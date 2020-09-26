Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Уэска
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Амур
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арминия
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аугсбург
Боруссия Д
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Байер
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия М
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Майнц
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория
Беневенто
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Бромвич Альбион
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
14:30
Брайтон & Хоув
Манчестер Юнайтед
23
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Витязь
65
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Бернли
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Реал
Хоккей. НХЛ
27.09
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при России, Квят — девятый

На «Сочи Автодроме» завершилась третья свободная практика Гран-при России.

Наверх
Источник: AP 2020

Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, третьим — Карлос Сайнс из «Макларена».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал девятое время, у его напарника Пьера Гасли — 11-й результат.

Формула-1. Гран-при России. Третья свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.33,279
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,776
3. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,817
4. Эстебан Окон («Рено») — +0,960
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,973
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,027
7. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,315
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,453
9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,489
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,508
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,513
12. Шарль Леклер («Феррари») — +1,527
13. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,700
14. Ромен Грожан («Хаас») — +1,978
15. Николас Латифи («Уильямс») — +2,013
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,172
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,311
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,320
19. Александер Албон («Ред Булл») — +2,324
20. Ландо Норрис («Макларен») — +2,702.

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Русское трио «Тампы» — в одной победе от Кубка Стэнли
Айртон выручил «Спартак»: Забил и пригвоздил «Тамбов» дублем
Гол на десятой добавленной минуте принес МЮ первую победу в АПЛ
Стало известно, когда пройдет бой между Пакьяо и Макгрегором
Русский хоккеист рвет Америку. Кучеров бьет рекорды суперзвезд
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь