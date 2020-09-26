Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при России, Квят — девятый

Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, третьим — Карлос Сайнс из «Макларена».



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал девятое время, у его напарника Пьера Гасли — 11-й результат.



Формула-1. Гран-при России. Третья свободная практика



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.33,279

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,776

3. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +0,817

4. Эстебан Окон («Рено») — +0,960

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,973

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,027

7. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,315

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,453

9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,489

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,508

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,513

12. Шарль Леклер («Феррари») — +1,527

13. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,700

14. Ромен Грожан («Хаас») — +1,978

15. Николас Латифи («Уильямс») — +2,013

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,172

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,311

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,320

19. Александер Албон («Ред Булл») — +2,324

20. Ландо Норрис («Макларен») — +2,702.