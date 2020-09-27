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00:17 (мск), источник: Autosport.com.ru

Льюис Хэмилтон и ещё три гонщика избежали наказания в Сочи

После финиша Хэмилтон, Грожан, Магнуссен и Латифи были вызваны к стюардам.

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После квалификации Гран При России четыре гонщика — обладатель поул-позиции Льюис Хэмилтон, Ромен Грожан, Кевин Магнуссен и Николас Латифи — были вызваны к стюардам. Все оказались вызваны в офис FIA по одной причине — неправильного возвращения на трассу после вылета во втором повороте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В субботу утром гоночный директор FIA Майкл Маси уведомил пилотов о том, что в случае выезда на обочину во втором повороте они должны проехать «змейкой» между табличками. Все четверо вышеперечисленных пилота нарушили директиву.

Рассмотрев эпизоды с участием всех четырех гонщиков, стюарды не стали никого наказывать.

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