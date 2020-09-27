Льюис Хэмилтон и ещё три гонщика избежали наказания в Сочи

После квалификации Гран При России четыре гонщика — обладатель поул-позиции Льюис Хэмилтон, Ромен Грожан, Кевин Магнуссен и Николас Латифи — были вызваны к стюардам. Все оказались вызваны в офис FIA по одной причине — неправильного возвращения на трассу после вылета во втором повороте.