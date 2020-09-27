Льюис Хэмилтон и ещё три гонщика избежали наказания в Сочи
После финиша Хэмилтон, Грожан, Магнуссен и Латифи были вызваны к стюардам.
После финиша Хэмилтон, Грожан, Магнуссен и Латифи были вызваны к стюардам.
После квалификации Гран При России четыре гонщика — обладатель
В субботу утром гоночный директор FIA Майкл Маси уведомил пилотов о том, что в случае выезда на обочину во втором повороте они должны проехать «змейкой» между табличками. Все четверо вышеперечисленных пилота нарушили директиву.
Рассмотрев эпизоды с участием всех четырех гонщиков, стюарды не стали никого наказывать.