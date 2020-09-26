Квят заявил, что доволен стартовой позицией в гонке Гран-при России «Формулы-1»

«Очень рад [результату], потому что вчерашние практики складывались сложнее, чем обычно, — сказал Квят. — На коротких дистанциях мы не смогли добиться желаемых результатов, поэтому не было уверенности во время квалификации. Поэтому я думаю, что мы можем быть очень довольны своей позицией на старте».

«Я думаю, что у нас отличный болид, хороший расход топлива, и баланс был таким, каким я хотел. Мы знаем, что другие пилоты довольно быстры, но, надеюсь, в гонке мы сможем не отставать от них и бороться. В последнее время мы видели так много всего в гонках, поэтому, надеюсь, завтра у нас будет несколько возможностей [побороться за очки]», — добавил российский пилот.