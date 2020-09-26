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19:27 (мск), источник: ТАСС

Квят заявил, что доволен стартовой позицией в гонке Гран-при России «Формулы-1»

ТАСС, 26 сентября. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят доволен позицией, с которой он будет стартовать в гонке десятого этапа чемпионата мира в классе машин «Формула-1» — ВТБ Гран-при России. Комментарий Квята приводит пресс-служба «Альфа Таури».

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Источник: Reuters

Гонка пройдет в воскресенье, начало — 14:10 мск. Квят по итогам субботней квалификации показал 12-е время. Его партнер по команде француз Пьер Гасли стал в квалификации девятым.

«Очень рад [результату], потому что вчерашние практики складывались сложнее, чем обычно, — сказал Квят. — На коротких дистанциях мы не смогли добиться желаемых результатов, поэтому не было уверенности во время квалификации. Поэтому я думаю, что мы можем быть очень довольны своей позицией на старте».

«Я думаю, что у нас отличный болид, хороший расход топлива, и баланс был таким, каким я хотел. Мы знаем, что другие пилоты довольно быстры, но, надеюсь, в гонке мы сможем не отставать от них и бороться. В последнее время мы видели так много всего в гонках, поэтому, надеюсь, завтра у нас будет несколько возможностей [побороться за очки]», — добавил российский пилот.

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