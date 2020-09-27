Седьмой Гран-при России «Ф-1»: Хэмилтон идет за победой, Квят — за очками

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Что ежегодно привлекает десятки тысяч людей на черноморское побережье в районе Олимпийского парка в Сочи? Правильно: жаркое летнее солнце и теплая морская вода, а также мир высоких скоростей «Формулы-1». Нынешний этап чемпионата сможет собрать на трибунах порядка 30 тысяч поклонников автоспорта. Большему количеству зрителей присутствовать на гонке не позволяют коронавирусные ограничения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--24e6ea825100ae7518a0" data-vnd="24e6ea825100ae7518a0" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=24e6ea825100ae7518a0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На старт почти 310-километровой дистанции, включающей в себя 53 круга, выйдут 20 пилотов, в том числе российский гонщик Даниил Квят. Фаворитом, как и в каждой гонке последних лет, будет британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Шестикратный чемпион мира лидирует в нынешнем сезоне (190 очков) и с каждым новым стартом приближается к седьмому титулу. И в воскресенье у него есть все шансы выиграть свою пятую сочинскую гонку в карьере.

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Превосходство Хэмилтона

Во время квалификации все интересные события происходили в последние минуты. Сначала Хэмилтон едва не оказался за пределами первой десятки, чего с ним не происходило с Гран-При Германии 2018 года. Во втором сегменте отбора он шел на лучшее время, но из-за аварии гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля стюарды вынуждены были зажечь красный флаг, тем самым не позволив пилоту «Серебряных стрел» закончить круг. Чуть ранее его результат был аннулирован за выезд за пределы трассы.

К счастью для Хэмилтона, после возобновления заездов он все же сумел проехать зачетную дистанцию и квалифицировался в следующую стадию, где не оставил конкурентам ни единого шанса, взяв свой восьмой поул в сезоне и 96-й в карьере. А зафиксированное время 1 минута 31,304 секунды стало рекордным для «Сочи Автодрома».

Если первая позиция Хэмилтона — явление в текущем сезоне привычное, то Макс Ферстаппен своим результатом сумел удивить. Голландец из «Ред Булл» на последних секундах квалификации опередил финна Вальттери Боттаса и показал второе время, разбив дружную пару «Мерседесов».

«Мы пытались улучшить баланс машины в ходе квалификации, потому еще утром я не был доволен ею. И последняя попытка получилась неплохой. Я рад, потому что не ожидал, что буду стартовать вторым. Теперь нужно хорошо стартовать в гонке и очень интересно посмотреть, как будут работать шины», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят избежал технических проблем, которые случились с его машиной годом ранее. В первом сегменте квалификации гонщик показал третий результат, но закрепить высокую позицию не сумел — только 12-е место. «В целом я доволен своей ездой. У нас (с Пьером Гасли) была маленькая разница во времени, мы были близки весь день. Его круг был чуть лучше, но у меня была вторая попытка, я знал, что могу улучшить результат. Но нам не повезло с красным флагом. На последних кругах у меня уже остыла резина, очень тяжело было ее прогреть, результат было улучшить непросто», — сказал Квят в телеэфире.

Сюрпризов ждать не стоить

Несмотря на все опасения, что квалификационная сессия стала для Хэмилтона одной из худших и что победить в гонке будет очень трудно, шансы на успех лидера общего зачета оцениваются экспертами крайне высоко. Британец выиграл шесть Гран-при в сезоне из девяти, а вне подиума оказался лишь дважды. Важным фактором является и рекорд легендарного немца Михаэля Шумахера по количеству побед в гонках — 91. Триумф в Сочи позволит Хэмилтону сравняться с семикратным чемпионом мира.

Свой интерес в гонке в России есть и у пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Воскресный старт станет для финна 322-м в карьере, что позволит ему догнать бразильца Рубенса Баррикелло, который удерживает рекорд по этому показателю. Вряд ли Райкконен сможет порадовать своих многочисленных поклонников высоким результатом, разве что на трассе случится завал или болиды конкурентов массово сойдут с гонки. Непросто будет забраться на высокие места и Квяту, для которого финиш в очковой зоне станет хорошим завершением домашнего этапа.

За победу помимо Хэмилтона по традиции будут сражаться Боттас и тот же Ферстаппен. А учитывая, что трек в Сочи не предполагает большого числа обгонов, особых сюрпризов, как это произошло с выигравшим Гран-при Италии Пьером Гасли на «Альфа Таури», ждать не приходится.