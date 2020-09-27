Албон потеряет пять мест на стартовой решётке Гран-при России

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Чертаново
Торпедо М
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Атлетик
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бордо
Ницца
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Иртыш
Факел
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Спартак-2
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Арсенал Т
Ростов
13
Футбол. Зарубежный
перерыв
Шеффилд Юнайтед
Лидс
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Специя
Сассуоло
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Ланс
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Балтика
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Акрон
Футбол. Зарубежный
16:00
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Дженоа
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бавария
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Текстильщик
Футбол. Зарубежный
17:00
Атлетико
Гранада
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Краснодар-2
01
Футбол. Зарубежный
13:00
Осасуна
Леванте
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Лорьян
Лион
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Велес
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Лестер
Хоккей. КХЛ
18:30
Авангард
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ротор
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:00
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Кротоне
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Албон потеряет пять мест на стартовой решётке Гран-при России

Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при России Формулы-1, проходящего на «Сочи Автодроме».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На болиде Албона после квалификации решили заменить коробку передач, что автоматически приводит к наказанию. Таким образом, Александер стартует в гонке не с десятой позиции, а с 15-й. По одному месту отыграют Шарль Леклер, Даниил Квят, Лэнс Стролл, Джордж Расселл и Себастьян Феттель. При этом Албону все равно придётся стартовать на шинах «софт», на которых он отобрался в третий сегмент квалификации.

Коробку передач заменят и на болиде «Уильямса» Николаса Латифи. Канадец должен был стартовать 19-м, но теперь пропустит вперёд пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена.

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Русское трио «Тампы» было в 17 минутах от Кубка Стэнли
Пилоты попали в жуткую аварию на Гран-при России (видео)
«Реал Мадрид» изменил игру за тайм благодаря видеоарбитрам
«Шальке» уволил главного тренера
Чеченского друга Хабиба побили на UFC в Абу-Даби
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь