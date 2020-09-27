Албон потеряет пять мест на стартовой решётке Гран-при России
Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон потеряет пять позиций на стартовой решётке
Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон потеряет пять позиций на стартовой решётке
На болиде Албона после квалификации решили заменить коробку передач, что автоматически приводит к наказанию. Таким образом, Александер стартует в гонке не с десятой позиции, а с 15-й. По одному месту отыграют Шарль Леклер, Даниил Квят, Лэнс Стролл, Джордж Расселл и Себастьян Феттель. При этом Албону все равно придётся стартовать на шинах «софт», на которых он отобрался в третий сегмент квалификации.
Коробку передач заменят и на болиде «Уильямса» Николаса Латифи. Канадец должен был стартовать 19-м, но теперь пропустит вперёд пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена.