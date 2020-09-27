Квят набрал очки и опередил партнера, судьи помешали Хэмилтону догнать Шумахера. Итоги Гран-при России

Даниилу Квяту традиционно тяжело даются Гран-при России. За предыдущие пять попыток он лишь раз финишировал в Сочи в очках, и в этом году ожидания тоже были невелики.

Квалификация только подтвердила опасения: Квят стал лишь 12-м, в восьмой раз из десяти уступив своему напарнику Пьеру Гасли. Однако в воскресенье все пошло иначе.

В первую очередь нужно сказать спасибо команде Даниила — «АльфаТаури». Воспользовавшись правом свободного выбора шин, стратеги поставили Квяту самую жесткую резину. Это позволило россиянину очень долго оставаться на трассе до пит-стопа, что и обеспечило его итоговый результат.

Старт Даниил, традиционно, провалил. Несмотря на ошибки стартовавших впереди Карлоса Сайнса и Лэнса Стролла, которые вылетели из гонки на первом круге, Квят не отыграл ни единой позиции. На старте россиянин умудрился пропустить сразу обоих пилотов «Хааса» на более медленных машинах.

После рестарта Квяту пришлось тратить время и шины на обгон Магнуссена и Грожана. Но к чести российского пилота все прошло плавно и почти без задержек. А дальше Даниил вел гонку в своем темпе, постепенно поднимаясь все выше из-за пит-стопов соперников. В какой-то момент россиянин даже оказался на третьем месте!

Собственный пит-стоп Квят провел, когда гонка уже перевалила за середину, и оказался восьмым. Прямо перед ним маячил Эстебан Окон на более жестких и не таких свежих шинах. Однако француз в очередной раз стал для Даниила непреодолимым препятствием. Около 15 кругов россиянин безуспешно давил на пилота «Рено», но так и не смог пройти.

В итоге Квят приехал на финиш восьмым. Результат лучше у него в этом сезоне был лишь один раз. Однако легкое чувство разочарования Даниил оставил — у него были все шансы пройти как минимум Окона. Но восьмое место — второй лучший результат Квята в Сочи за всю карьеру. Выше он был только за рулем «Ред Булла».

Судьи защитили рекорд Шумахера

Еще до начала гонки появилось неожиданное сообщение — судьи расследовали возможное нарушение со стороны Льюиса Хэмилтона во время отработки стартов. Шестикратный чемпион мира стартовал первым и сохранил позицию. Пока не пришло сообщение от стюардов: Льюиса признали виновным аж в двух нарушениях и выписали два штрафа по пять секунд.

Недовольный лидер сезона отбыл наказание на пит-стопе и с первого места переместился на третье. Дальше Хэмилтон долго ругался по радио, жаловался на несвоевременный пит-стоп, отказался обсуждать наказание в интервью.

Больше Хэмилтона могли быть разочарованы российские фанаты — их лишили исторического достижения. Сегодня Льюис мог одержать 91-ю победу в Формуле-1 и повторить рекорд Михаэля Шумахера. Но теперь вместо Сочи это произойдет где-нибудь еще.

Победа же досталась напарнику Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттасу. Финн не выигрывал с самого первого этапа и в целом нынешний сезон проваливает. После финиша он даже не сдержался и по радио послал подальше «всех, кого это касается».

Вторым финишировал Макс Ферстаппен. Он пропустил Боттаса на старте, и затем так и ехал позади, без шансов приблизиться.

Прорыв «Феррари» и две аварии

Из интересного стоит также отметить лучший за пять Гран При результат «Феррари». Шарль Леклер довольно неожиданно смог финишировать шестым. По ходу гонки монегаск побывал даже на втором месте, также как Квят оттягивая пит-стоп. А потом ему помог его напарник Себастьян Феттель: немец на старых шинах долго сдерживал Эстебана Окона, за счет чего Леклер после собственной смены резины остался впереди пилота «Рено».

Феттелю это, правда, на пользу не пошло: четырехкратный чемпион мира потерял много времени и остался 13-м.

Нельзя не отметить, что за всю гонку произошло лишь два инцидента, и оба на старте. Карлос Сайнс в плотной борьбе срезал поворот, а возвращаясь на трассу поторопился и врезался колесом в ограждение. Сломанная подвеска закончила гонку испанца.

А вот Лэнс Стролл отыграл сразу пять позиций со старта, но затем стал жертвой Шарля Леклера: в толкотне пилот «Феррари» поддел болид канадца сзади и того унесло в ограждение.