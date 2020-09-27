Валттери Боттас: На старте в мой визор врезалась огромная пчела!
Гонщик Mercedes прокомментировал победу на Гран При России.
Гонщик Mercedes прокомментировал победу на Гран При России.
Гонщик Mercedes Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран При России, которая для него стала второй на Сочи Автодроме.
Российская трасса стала для Валттери второй, где ему удалось победить дважды — в австрийском Шпильберге он также побеждал в 2017-м и в 2020-м.
«Первая возможность выйти вперёд у меня была на старте, — сказал Валттери Sky Sports F1 после финиша гонки. — Но я промахнулся с точкой торможения, потому что в мой визор врезалась огромная пчела! Я не видел, где тормозить, и