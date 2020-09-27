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17:09 (мск), источник: Autosport.com.ru

Валттери Боттас: На старте в мой визор врезалась огромная пчела!

Гонщик Mercedes прокомментировал победу на Гран При России.

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Гонщик Mercedes Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран При России, которая для него стала второй на Сочи Автодроме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российская трасса стала для Валттери второй, где ему удалось победить дважды — в австрийском Шпильберге он также побеждал в 2017-м и в 2020-м.

«Первая возможность выйти вперёд у меня была на старте, — сказал Валттери Sky Sports F1 после финиша гонки. — Но я промахнулся с точкой торможения, потому что в мой визор врезалась огромная пчела! Я не видел, где тормозить, и из-за этого выехал широко. Я знал, что гонка будет длинной, и возможности ещё представятся. Вдобавок, мы были на шинах Medium. После пит-стопа и штрафа Льюиса я оказался в чистом воздухе, нашёл свой темп и контролировал гонку. Приятно одержать победу, я не выигрывал уже довольно долго. Теперь нужно постараться развить успех. Отрыв Льюиса от меня опять немного сократился, и впереди ещё есть несколько гонок. Посмотрим, как дела пойдут дальше».

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