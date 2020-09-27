Валттери Боттас: На старте в мой визор врезалась огромная пчела!

«Первая возможность выйти вперёд у меня была на старте, — сказал Валттери Sky Sports F1 после финиша гонки. — Но я промахнулся с точкой торможения, потому что в мой визор врезалась огромная пчела! Я не видел, где тормозить, и из-за этого выехал широко. Я знал, что гонка будет длинной, и возможности ещё представятся. Вдобавок, мы были на шинах Medium. После пит-стопа и штрафа Льюиса я оказался в чистом воздухе, нашёл свой темп и контролировал гонку. Приятно одержать победу, я не выигрывал уже довольно долго. Теперь нужно постараться развить успех. Отрыв Льюиса от меня опять немного сократился, и впереди ещё есть несколько гонок. Посмотрим, как дела пойдут дальше».