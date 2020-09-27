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17:52 (мск), источник: ТАСС

Квят заявил, что доволен результатом в гонке Гран-при России «Формулы-1»

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят доволен результатом, показанным в гонке десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — ВТБ Гран-при России. Комментарий пилота приводит пресс-служба гонок.

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Источник: Reuters

Гонка Гран-при России состоялась в воскресенье, Квят третий этап подряд завершил в очковой зоне, финишировав восьмым, его партнер по команде француз Пьер Гасли стал девятым.

«Я доволен результатом, обе машины финишировали в очках, — сказал Квят. — Для меня гонка получилась особенно удачной, я был уверен, что наша стратегия сработает. Немного не повезло, хотел обойти Эстебана Окона, но он не допустил ни одной ошибки. В целом все было неплохо, у нас есть прогресс, я доволен болидом, мы все больше и больше узнаем о нем».

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас одержал победу в Сочи во второй раз в карьере, второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», третьим к финишу пришел британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

В общем зачете лидирует Хэмилтон, в активе которого 205 очков, второе место занимает Боттас (161), третье — Ферстаппен (128). Квят располагается на 14-й строчке с 14 очками в активе, Гасли идет 10-м (45). Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Германии с 9 по 11 октября.

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