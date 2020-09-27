Квят заявил, что доволен результатом в гонке Гран-при России «Формулы-1»

«Я доволен результатом, обе машины финишировали в очках, — сказал Квят. — Для меня гонка получилась особенно удачной, я был уверен, что наша стратегия сработает. Немного не повезло, хотел обойти Эстебана Окона, но он не допустил ни одной ошибки. В целом все было неплохо, у нас есть прогресс, я доволен болидом, мы все больше и больше узнаем о нем».