Хэмилтон о штрафах на Гран-при России: Стюарды пытаются сдержать меня
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что стюарды, выписывая ему штрафы за «нелепые нарушения», пытаются остановить его.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что стюарды, выписывая ему штрафы за «нелепые нарушения», пытаются остановить его.
«Нужно посмотреть, каковы правила или что я сделал не так. Я уверен, что ни у кого до этого не было двух 5-секундных штрафов за такую нелепость. Я никого не подвергал опасности, я проделывал это на миллионе трасс за эти годы и никогда не сталкивался с
Хэмилтон стал третьим в гонке в Сочи, он был оштрафован на 10 секунд за нарушения на тренировочном старте. Победу одержал финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас.