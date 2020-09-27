Хэмилтон о штрафах на Гран-при России: Стюарды пытаются сдержать меня

«Нужно посмотреть, каковы правила или что я сделал не так. Я уверен, что ни у кого до этого не было двух 5-секундных штрафов за такую нелепость. Я никого не подвергал опасности, я проделывал это на миллионе трасс за эти годы и никогда не сталкивался с чем-либо подобным. Конечно, это чрезмерное наказание. Но этого стоило ожидать. Они пытаются остановить меня, не так ли? Но все нормально. Мне просто нужно оставаться сосредоточенным», — цитирует Хэмилтона Motorsport.com.