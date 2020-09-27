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18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хэмилтон о штрафах на Гран-при России: Стюарды пытаются сдержать меня

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что стюарды, выписывая ему штрафы за «нелепые нарушения», пытаются остановить его.

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Источник: AP 2020

«Нужно посмотреть, каковы правила или что я сделал не так. Я уверен, что ни у кого до этого не было двух 5-секундных штрафов за такую нелепость. Я никого не подвергал опасности, я проделывал это на миллионе трасс за эти годы и никогда не сталкивался с чем-либо подобным. Конечно, это чрезмерное наказание. Но этого стоило ожидать. Они пытаются остановить меня, не так ли? Но все нормально. Мне просто нужно оставаться сосредоточенным», — цитирует Хэмилтона Motorsport.com.

Хэмилтон стал третьим в гонке в Сочи, он был оштрафован на 10 секунд за нарушения на тренировочном старте. Победу одержал финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас.

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