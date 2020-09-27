Чернышенко: Гран-при России «Формулы-1» прошел на высочайшем уровне

«Замечательные гонки были в “Формуле-2”, сражения на трассе шли до последнего поворота. Болельщиков порадовал Никита Мазепин, который поднялся на подиум. Второе место — отличный результат. Количество талантливых российских гонщиков, способных конкурировать на мировом уровне, растет. В Сочи наши ребята уже третий год подряд финишируют в призовой тройке в молодежных сериях», — добавил он.
В воскресенье заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, который с дебютного этапа возглавлял оргкомитет по подготовке и проведению
«Гран-при “Формулы-1” — одно из ключевых спортивных событий мирового масштаба в России. Могу сказать, что гонки в этом году прошли на традиционно высоком уровне. Хочу поблагодарить команду организаторов за эффективную работу», — отметил Козак.