Чернышенко: Гран-при России «Формулы-1» прошел на высочайшем уровне

Источник: РИА "Новости"

Гран-при России прошел в Сочи 25—27 сентября . Победителем гонки «Формулы-1» стал финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас.

«Седьмой

Гран-при

России прошел на высочайшем уровне с соблюдением всех требований “Формулы-1”. Заезды получились зрелищными, было много интересных эпизодов. Мы видим, что трасса в Сочи

по-прежнему

создает серьезный вызов для пилотов», — сказал Чернышенко, чьи слова приводятся в релизе организаторов гонки.

«Замечательные гонки были в “Формуле-2”, сражения на трассе шли до последнего поворота. Болельщиков порадовал Никита Мазепин, который поднялся на подиум. Второе место — отличный результат. Количество талантливых российских гонщиков, способных конкурировать на мировом уровне, растет. В Сочи наши ребята уже третий год подряд финишируют в призовой тройке в молодежных сериях», — добавил он.

В воскресенье заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, который с дебютного этапа возглавлял оргкомитет по подготовке и проведению Гран-при России, дал торжественный старт гонке «Формулы-1», а после финиша вручил на подиуме кубки пилотам, занявшим первые три места, и представителю команды-победителя.