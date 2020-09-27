Титов: Сделали Гран-при России «Ф-1» безопасным для зрителей и участников

«Мы впервые работали в условиях пандемии и очень тщательно готовились к тому, чтобы сделать Гран-при России безопасным для зрителей и участников. Всегда стараемся сохранять посещаемость мероприятия на высоком уровне, и после того, как получили разрешение проводить этап в Сочи со зрителями в этом году, работали над тем, чтобы никакие сложности не помешали фанатам автоспорта посмотреть гонку с трибун, а не только в формате онлайн», — сказал Титов, чьи слова представлены в релизе организаторов гонки.