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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.

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Источник: Reuters

Хэмилтон стал третьим в гонке в Сочи. Гонщик в воскресенье был наказан двумя штрафами по пять секунд за нарушения на тренировочном старте. За штрафы британец получил по одному штрафному баллу.

«FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона, которые он получил помимо 10-секундного штрафа на Гран-при России. Решение основано на том, что команда сказала ему, что он может стартовать в другом месте. “Мерседес” оштрафован на 25 тысяч евро», — написал Бенсон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победу на Гран-при России одержал финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас.

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