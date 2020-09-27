FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Хэмилтон стал третьим в гонке в Сочи. Гонщик в воскресенье был наказан двумя штрафами по пять секунд за нарушения на тренировочном старте. За штрафы британец получил по одному штрафному баллу.

«FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона, которые он получил помимо 10-секундного штрафа на Гран-при России. Решение основано на том, что команда сказала ему, что он может стартовать в другом месте. “Мерседес” оштрафован на 25 тысяч евро», — написал Бенсон.