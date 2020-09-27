Названа посещаемость Олимпийского парка во время Гран-при России «Ф-1»
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Сергей Астахов. Посещаемость Олимпийского парка в Сочи во время
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Сергей Астахов. Посещаемость Олимпийского парка в Сочи во время
«На “Сочи Автодроме” с успехом прошел российский этап чемпионата мира “Формулы-1”. Во время гоночного
Каждый день в Олимпийском парке проходили различные активности для болельщиков. В пятницу на главной сцене парка состоялся концерт группы Therr Maitz, в субботу хедлайнером стала Земфира, а в воскресенье выступает группа Tesla Boy.