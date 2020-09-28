Когда сгорят штрафные баллы Льюиса Хэмилтона?

После тренировки старта на Гран При России в неположенном месте Льюис Хэмилтон вместе с 10 штрафными секундами получил два штрафных балла. Общее количество штрафных очков в его активе на тот момент достигло 10-ти. А при достижении 12 баллов пилот автоматически пропускает Гран При.

Через несколько часов после гонки судьи заменили два этих очка на денежный штраф, но всё равно Хэмилтон остается в непростом положении. Как минимум до середины ноября, а это ещё четыре гонки, у него будет восемь штрафных баллов. А поскольку эти очки действительны на протяжении 12 месяцев, сгорят в этом сезоне всего два за прошлогоднее столкновение Хэмилтона с Алексом Албоном на Гран При Бразилии.