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16:08 (мск), источник: Autosport.com.ru

Когда сгорят штрафные баллы Льюиса Хэмилтона?

Пилоту Mercedes нужно продержаться еще четыре гонки.

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После тренировки старта на Гран При России в неположенном месте Льюис Хэмилтон вместе с 10 штрафными секундами получил два штрафных балла. Общее количество штрафных очков в его активе на тот момент достигло 10-ти. А при достижении 12 баллов пилот автоматически пропускает Гран При.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через несколько часов после гонки судьи заменили два этих очка на денежный штраф, но всё равно Хэмилтон остается в непростом положении. Как минимум до середины ноября, а это ещё четыре гонки, у него будет восемь штрафных баллов. А поскольку эти очки действительны на протяжении 12 месяцев, сгорят в этом сезоне всего два за прошлогоднее столкновение Хэмилтона с Алексом Албоном на Гран При Бразилии.

Штрафные баллы Льюиса Хэмилтона

17 ноября 2019, Бразилия — 2 балла за инцидент с Алексом Албоном
4 июля 2020, Австрия — 2 балла за превышение скорости под желтыми флагами
5 июля 2020, Австрия — 2 балла за инцидент с Алексом Албоном
6 сентября 2020, Италия — 2 балла за заезд на закрытый пит-лейн.

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