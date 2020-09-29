Официально: Роберт Шварцман дебютирует на пятничных тренировках Формулы-1

Источник: РИА "Новости"

Не напрасно российский гонщик Роберт Шварцман интриговал публику в социальных сетях. Через несколько часов после его поста с фото супелицензии Ferrari подтвердила, что он, а также Мик Шумахер и Каллум Илотт до конца сезона проведут пятничные тренировки в Формуле-1.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2411587ec7cd7da1380c" data-vnd="2411587ec7cd7da1380c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2411587ec7cd7da1380c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На Нюрбургринге 9 октября Шумахер сядет за руль машины Alfa Romeo, а Илотт будет пилотировать машину Haas. Очередь Шварцмана наступит чуть позже: 11 декабря он проведет пятничную тренировку на трассе Яс-Марина в Абу-Даби. В составе какой команды — Alfa Romeo или Haas — выступит Шварцман, пока неизвестно.