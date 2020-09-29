Официально: Роберт Шварцман дебютирует на пятничных тренировках Формулы-1
Ferrari подтвердила участие Шварцмана, Шумахера и Илотта в пятничных свободных заездах до конца сезона-2020.
Ferrari подтвердила участие Шварцмана, Шумахера и Илотта в пятничных свободных заездах до конца сезона-2020.
Не напрасно российский гонщик Роберт Шварцман интриговал публику в социальных сетях. Через несколько часов после его поста с фото супелицензии Ferrari подтвердила, что он, а также Мик Шумахер и Каллум Илотт до конца сезона проведут пятничные тренировки в Формуле-1.
На Нюрбургринге 9 октября Шумахер сядет за руль машины Alfa Romeo, а Илотт будет пилотировать машину Haas. Очередь Шварцмана наступит чуть позже: 11 декабря он проведет пятничную тренировку на трассе
Шварцман познакомится с машиной Формулы 1 уже 30 сентября на итальянском автодроме во Фьорано, где проведет тесты. Роберт будет пилотировать машину Ferrari SF71H 2018 года.