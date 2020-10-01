Роберт Шварцман: Вау! День, который я никогда не забуду!
Российский гонщик завершил свой первый заезд за рулем машины Формулы-1.
Российский гонщик завершил свой первый заезд за рулем машины Формулы-1.
Российский гонщик Роберт Шварцман поделился впечатлениями от дебюта за рулем машины Формулы-1.
21-летний участник гоночной Академии Ferrari и программы поддержки российского автоспорта SMP Racing провел во Фьорано тесты на Ferrari SF71H 2018 года.
«Вау! День, который я никогда не забуду! Первый раз в машине Формулы 1 и с Ferrari. Это было потрясающе! Большое спасибо Гоночной Академии Ferrari и команде Ferrari», — написал Шварцман в Twitter.
11 декабря Роберт Шварцман примет участие в первой части пятничных свободных заездов Гран При