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01:19 (мск), источник: Autosport.com.ru

Роберт Шварцман: Вау! День, который я никогда не забуду!

Российский гонщик завершил свой первый заезд за рулем машины Формулы-1.

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Источник: РИА "Новости"

Российский гонщик Роберт Шварцман поделился впечатлениями от дебюта за рулем машины Формулы-1.

21-летний участник гоночной Академии Ferrari и программы поддержки российского автоспорта SMP Racing провел во Фьорано тесты на Ferrari SF71H 2018 года.

«Вау! День, который я никогда не забуду! Первый раз в машине Формулы 1 и с Ferrari. Это было потрясающе! Большое спасибо Гоночной Академии Ferrari и команде Ferrari», — написал Шварцман в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

11 декабря Роберт Шварцман примет участие в первой части пятничных свободных заездов Гран При Абу-Даби. В составе какой клиентской команды Ferrari — Alfa Romeo или Haas — он проведет тренировку, пока неизвестно.

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