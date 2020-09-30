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18:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сын Шумахера в «Формуле-1» — это спорт или маркетинг?

Объявлено о том, что Мик Шумахер примет участие в свободной практике накануне «Гран-при Германии» на Нюрбургринге в составе команды «Альфа Ромео».

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Источник: AFP 2020

Лидер «Формулы-2» Мик Шумахер приглашен командой «Феррари» на «Гран-при Германии» в качестве запасного пилота дочернего коллектива «Альфа Ромео». Предполагается, что сын легендарного Михаэля Шумахера впервые сядет за руль машины «Формулы-1» в рамках официального старта 9 октября на первой свободной практике, ненадолго заменив Антонио Джовинацци. В тот же день еще один воспитанник академии «Феррари» — британец Каллум Айлотт — получит возможность получит опыт за рулем партнерского болида «Хаас». А россиянин Роберт Шварцман, еще одна молодая надежда «Скудерии», примет участие в свободной практике накануне «Гран-при Абу-Даби» 11 декабря.

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Дебют в Фьорано

Сегодня трио восходящих звезд, которых в ближайшие год-два ждут в королевской серии, опробовало машины «Формулы-1» в рамках неофициальных тестов на трассе в итальянском Фьорано. Поскольку испытания боевых болидов по ходу сезона в «Ф-1» запрещены, для заездов в Фьорано использовалась машина SF71H, построенная «Феррари» для чемпионата 2018 года. Мик и Каллум уже имеют опыт подобных тестов, а вот для Шварцмана, который проводит дебютный сезон в «Формуле-2», это были новые ощущения. Впрочем, больших проблем с переходом из младших «Формул» в старшую, ни у кого обычно не возникает.

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Замена пилотов во время первой свободной практики в последнее время очень распространена в «Формуле-1». Таким образом команды дают почувствовать дух «Гран-при» резервистам, плюс это дополнительные баллы для получения суперлицензии. Однако это все, конечно, не означает, что Шумахер-младший, Айлотт и Шварцман в будущем сезоне обязательно будут трудоустроены в королевской серии. Для «Скудерии» нынешняя акция с молодыми талантами — это в первую очередь возможность отвлечь внимание болельщиков от провального во всех отношениях сезона. И центральная роль в этой пиар-компании, конечно, отводится сыну Михаэля.

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Задача — избежать аварии

Мик не случайно выступит именно на Нюрбургринге — этот этап является для него почти домашним. Именно на «Гран-при Германии» в прошлом году он участвовал в промо-мероприятии «Феррари», в рамках которого проехал по трассе на отцовской боевой машине образца 2002 года. «Я очень рад, что мой дебют на уик-энде “Формулы-1” пройдет перед именно на Нюрбургринге, это делает данное событие совершенно особенным», — заявил 21-летний немец, перед котором во время свободной практики не будет стоять никаких спортивных задач — разве что не угодить в аварию. Тем не менее, Шумахер заявил, что проведет ближайшие 10 дней в тщательной подготовке.

— Талант Мика не подлежит сомнению. Он очень быстр, но при это демонстрирует зрелый пилотаж. Подобные качества характеризуют будущего чемпиона, — сказал руководитель команды «Альфа Ромео» Фред Вассер, который уже работал с Шумахером-младшим на тестах в Бахрейне.

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Впрочем, не все согласны с такой оптимистической оценкой перспектив Мика. Юноша, безусловно, талантлив — без этого он не смог бы побеждать на уровне «Формулы-2». Мик трудолюбив и демонстрировал прогресс во всяких младших сериях. Но, в отличие от своего отца, он пока не творит невозможного. Для успеха в королевских гонках мало быть просто хорошим пилотом и отчаянным парнем — здесь нужна особая искра, которая заставит работать на победу всю команды. Такая искра в свое время была у Михаэля. Проявится ли она у Мика — большой вопрос.

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Мы их не противопоставляем друг другу

Мик обречен на то, что его будут сравнивать с отцом. И после его почти неизбежного появления в качестве боевого пилота «Альфа Ромео» в будущем сезоне, давление усилится. И здесь многое зависит от того, сможет ли «Феррари» в следующем году сделать конкурентоспособную силовую установку для себя и своих партнеров. Ставки здесь очень высоки, ведь Шумахер-младший — грандиозный маркетинговый проект «Скудерии». Итальянцы не могут допустить, чтобы в отношении Мика начались разговоры, что «на детях знаменитостей природа отдыхает». На самом деле в отношении «Формулы-1» это псевдоправило действует очень по-разному. Например, Макс Ферстаппен уже сейчас успешнее своего отца Йоса, а Нельсиньо Пике посрамил имя своего родителя, вылетев из королевской серии уже на второй сезон.

«Феррари» для того, чтобы избежать упреков в продвижении Мика Шумахера из-за коммерческих интересов, предпочитает давать ему шансы в компании других молодых звезд — Айлотта и Шварцмана.

Спортивный директор «Скудерии» Лоран Мекис, уже пообещал, что все трое примут участие в молодежных тестах после окончания нынешнего сезона в декабре в Абу-Даби. «Они выступят там либо с нами, либо с нашими партнерами. Все трое хорошо себя проявили на пути к “Формуле-1”. Мы их не противопоставляем друг другу, а даем возможность прогрессировать. Для нас наличие нескольких быстрых молодых гонщиков — не проблема. Наоборот, у нас есть больше вариантов для дальнейших действий», — подчеркнул Мексис.

Олег Шамонаев

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