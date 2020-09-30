Сын Шумахера в «Формуле-1» — это спорт или маркетинг?
Объявлено о том, что Мик Шумахер примет участие в свободной практике накануне «Гран-при Германии» на Нюрбургринге в составе команды «Альфа Ромео».
Объявлено о том, что Мик Шумахер примет участие в свободной практике накануне «Гран-при Германии» на Нюрбургринге в составе команды «Альфа Ромео».
Лидер «Формулы-2» Мик Шумахер приглашен командой «Феррари» на «Гран-при Германии» в качестве запасного пилота дочернего коллектива «Альфа Ромео». Предполагается, что сын легендарного Михаэля Шумахера впервые сядет за руль машины «Формулы-1» в рамках официального старта 9 октября на первой свободной практике, ненадолго заменив Антонио Джовинацци. В тот же день еще один воспитанник академии «Феррари» — британец Каллум Айлотт — получит возможность получит опыт за рулем партнерского болида «Хаас». А россиянин Роберт Шварцман, еще одна молодая надежда «Скудерии», примет участие в свободной практике накануне «Гран-при Абу-Даби» 11 декабря.
Сегодня трио восходящих звезд, которых в ближайшие
Замена пилотов во время первой свободной практики в последнее время очень распространена в «Формуле-1». Таким образом команды дают почувствовать дух «Гран-при» резервистам, плюс это дополнительные баллы для получения суперлицензии. Однако это все, конечно, не означает, что
Мик не случайно выступит именно на Нюрбургринге — этот этап является для него почти домашним. Именно на «Гран-при Германии» в прошлом году он участвовал в
— Талант Мика не подлежит сомнению. Он очень быстр, но при это демонстрирует зрелый пилотаж. Подобные качества характеризуют будущего чемпиона, — сказал руководитель команды «Альфа Ромео» Фред Вассер, который уже работал с
Впрочем, не все согласны с такой оптимистической оценкой перспектив Мика. Юноша, безусловно, талантлив — без этого он не смог бы побеждать на уровне «Формулы-2». Мик трудолюбив и демонстрировал прогресс во всяких младших сериях. Но, в отличие от своего отца, он пока не творит невозможного. Для успеха в королевских гонках мало быть просто хорошим пилотом и отчаянным парнем — здесь нужна особая искра, которая заставит работать на победу всю команды. Такая искра в свое время была у Михаэля. Проявится ли она у Мика — большой вопрос.
Мик обречен на то, что его будут сравнивать с отцом. И после его почти неизбежного появления в качестве боевого пилота «Альфа Ромео» в будущем сезоне, давление усилится. И здесь многое зависит от того, сможет ли «Феррари» в следующем году сделать конкурентоспособную силовую установку для себя и своих партнеров. Ставки здесь очень высоки, ведь
Спортивный директор «Скудерии» Лоран Мекис, уже пообещал, что все трое примут участие в молодежных тестах после окончания нынешнего сезона в декабре в
Олег Шамонаев