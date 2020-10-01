Ральф Шумахер: Не могу вообразить, что Мика не будет в Ф1 в 2021-м

За два этапа до конца сезона Формулы 2 Мик оторвался от преследователей на 22 очка. В прошедший вторник он провёл тесты во Фьорано на двухлетней машине Ferrari SF71H при поддержке Академии Ferrari.

«В этом году он демонстрирует отличный прогресс, — сказал Ральф в эфире Sky Deutschland. — Не могу себе вообразить, что Мика не будет в Формуле 1 в следующем году. На протяжении нескольких сезонов в разных категориях он был в числе быстрейших. Очевидно, что его потенциала более чем достаточно для попадания в Формулу 1».