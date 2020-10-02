Десять случаев заражения коронавирусом зафиксировано в «Ф-1» за неделю

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, тесты с 25 сентября по 1 октября сдали 1822 человека, в том числе пилоты, представители команд и персонал, среди них обнаружено 10 инфицированных. Все сдавшие положительные тесты — вспомогательный персонал.

«Присутствие болельщиков не повлияло на эту ситуацию, поскольку публике не разрешили войти в “пузырь” “Формулы-1” в соответствии с нашим действующим протоколом», — говорится в сообщении.