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20:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Десять случаев заражения коронавирусом зафиксировано в «Ф-1» за неделю

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Десять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено по итогам тестирования в «Формуле-1» за прошедшую неделю, сообщается на странице «Формулы-1» в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, тесты с 25 сентября по 1 октября сдали 1822 человека, в том числе пилоты, представители команд и персонал, среди них обнаружено 10 инфицированных. Все сдавшие положительные тесты — вспомогательный персонал.

«Присутствие болельщиков не повлияло на эту ситуацию, поскольку публике не разрешили войти в “пузырь” “Формулы-1” в соответствии с нашим действующим протоколом», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Сочи состоялся десятый этап сезона — Гран-при России. Следующий этап пройдет в Германии 9—11 октября.

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