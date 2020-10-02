Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» из-за ухода «Хонды»
Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может покинуть австрийскую команду до окончания контракта, сообщает RaceFans.
Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может покинуть австрийскую команду до окончания контракта, сообщает RaceFans.
По информации источника, в контракте Ферстаппена есть пункт, который позволяет ему покинуть коллектив до истечения срока соглашения в случае проблем с поставщиком двигателей.
Напомним, 2 октября компания «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.
Таким образом, после заявления «Хонды», Ферстаппен имеет право воспользоваться опцией и покинуть команду.
«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей. Но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед: три в прошлом сезоне и две в нынешнем.