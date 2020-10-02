«Рено» готов поставлять двигатели «Ред Булл»
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что французская компания готова взять на себя поставку моторов «Ред Булл», если это потребуется.
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что французская компания готова взять на себя поставку моторов «Ред Булл», если это потребуется.
По регламенту с 2022 года ФИА может обязать поставщиков работать с той или иной командой, если команда самостоятельно не сможет решить проблему с мотористом.
«Мы знаем регламент и будем его соблюдать. Думаю, вопрос окажется на повестке дня только в том случае, если “Ред Булл” не найдёт выход из сложившейся ситуации. Надеюсь, что до этого в итоге не дойдёт. Компания берёт на себя обязательства, когда соглашается участвовать в спорте. Мы будем их соблюдать в рамках регламента», — приводит слова Сириля Абитебуля Reuters.
Напомним, 2 октября компания «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.
«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей, но с тех пор как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед — три в прошлом сезоне и две в нынешнем.