Пилот «Формулы-1» раскритиковал меры безопасности в связи с коронавирусом в Сочи

По словам француза, ему было некомфортно, так как в отеле было много болельщиков, а официанты носили маски, но при этом не закрывали нос. «Я боюсь заразиться коронавирусом, потому что не смогу участвовать в гонках и выполнять свою работу», — заявил спортсмен.