Пилот «Формулы-1» раскритиковал меры безопасности в связи с коронавирусом в Сочи
Пилот команды «Формулы-1» Haas Ромен Грожан раскритиковал меры безопасности в связи с коронавирусом на
Пилот команды «Формулы-1» Haas Ромен Грожан раскритиковал меры безопасности в связи с коронавирусом на
По словам француза, ему было некомфортно, так как в отеле было много болельщиков, а официанты носили маски, но при этом не закрывали нос. «Я боюсь заразиться коронавирусом, потому что не смогу участвовать в гонках и выполнять свою работу», — заявил спортсмен.
Российский этап
На этап в Сочи впервые в нынешнем сезоне «Формулы-1» были допущены болельщики. В конце августа сообщалось, что некоторые команды были обеспокоены присутствием зрителей на трибунах