Источник: Мик Шумахер — фаворит на место в Alfa Romeo

Корреспондент официального сайта Формулы-1 Лоуренс Баррето рассказал, что Кими Райкконен, скорее всего, останется в команде Alfa Romeo на сезон-2021, а напарником опытного финского гонщика будет дебютант Мик Шумахер.

«По информации моих источников, Кими Райкконен останется в Alfa Romeo на еще один сезон, — цитирует Баретто официальный сайт Формулы-1. — Фаворитом на место второго пилота является Мик Шумахер. Но сезон Ф2 еще не закончен, поэтому Alfa Romeo и Ferrari рассматривают и другие варианты. Вероятно, решение будет принято только в конце года».