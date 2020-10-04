В «Хаасе» опровергли слухи о продаже команды Дмитрию Мазепину
Представители команды Формулы-1 «Хаас» опровергли информацию о возможной продаже коллектива россиянину Дмитрию Мазепину.
Представители команды Формулы-1 «Хаас» опровергли информацию о возможной продаже коллектива россиянину Дмитрию Мазепину.
«Команда не продаётся», — заявил представитель «Хааса», слова которого приводит Formula1News.
Ранее в итальянской прессе сообщили, что во время
Кроме того, сообщалось, что Дмитрий Мазепин выставил на продажу команду «Хайтек», поскольку с приходом Никиты в Формулу-1 команда в младших сериях больше не является для него приоритетной.
Никита Мазепин должен закончить сезон Формулы-2 в первой семёрке, чтобы получить суперлицензию на сезон-2021.