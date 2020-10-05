Хельмут Марко: Девушка одного нашего гонщика заболела коронавирусом

В сезоне-2020 этапы Ф1 проходят при строгом протоколе безопасности. Тем не менее с 25 сентября по 1 октября было зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом — 10 заболевших.

«В целом эти ограничения не гарантируют безопасность. Девушка одного из наших гонщиков заразилась коронавирусом, но сам он здоров. Другой недавно побывал на вечеринке, после которой у трех человек был выявлен коронавирус, но тест этого гонщика тоже оказался отрицательным», — сказал Марко в интервью Laola1.