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5 октября, источник: Autosport.com.ru

Хельмут Марко: Девушка одного нашего гонщика заболела коронавирусом

Спортивный консультант Red Bull сомневается в эффективности коронавирусных ограничений в Формуле-1.

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Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что коронавирусные ограничения в Формуле-1 не гарантируют полную безопасность участникам и обслуживающему персоналу.

В сезоне-2020 этапы Ф1 проходят при строгом протоколе безопасности. Тем не менее с 25 сентября по 1 октября было зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом — 10 заболевших.

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«В целом эти ограничения не гарантируют безопасность. Девушка одного из наших гонщиков заразилась коронавирусом, но сам он здоров. Другой недавно побывал на вечеринке, после которой у трех человек был выявлен коронавирус, но тест этого гонщика тоже оказался отрицательным», — сказал Марко в интервью Laola1.

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