Даниил Квят прокомментировал уход Honda из Формулы-1
Российский гонщик сожалеет об уходе японского производителя из чемпионата.
Российский гонщик сожалеет об уходе японского производителя из чемпионата.
Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят прокомментировал сенсационную новость об уходе Honda из чемпионата.
Следующий год станет последним для японского производителя в Ф1. Поэтому Red Bull Racing и AlphaTauri придется искать нового поставщика моторов.
«Я очень удивился, когда узнал, что Honda уходит из Формулы-1, — цитирует Квята издание RaceFans. — Чисто