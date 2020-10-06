Даниил Квят прокомментировал уход Honda из Формулы-1

«Я очень удивился, когда узнал, что Honda уходит из Формулы-1, — цитирует Квята издание RaceFans. — Чисто по-человечески очень жаль, потому что мне очень нравится работать с инженерами Honda. Да и в спортивном плане тоже жалко. Они усердно работали для того, чтобы дать нам конкурентоспособный двигатель, и добились отличного результата. Ребята в Honda преданы своему делу, и я уверен, что они продолжат выкладываться по полной, пока остаются в Формуле-1».