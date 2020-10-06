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18:47 (мск), источник: Autosport.com.ru

Даниил Квят прокомментировал уход Honda из Формулы-1

Российский гонщик сожалеет об уходе японского производителя из чемпионата.

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Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят прокомментировал сенсационную новость об уходе Honda из чемпионата.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий год станет последним для японского производителя в Ф1. Поэтому Red Bull Racing и AlphaTauri придется искать нового поставщика моторов.

«Я очень удивился, когда узнал, что Honda уходит из Формулы-1, — цитирует Квята издание RaceFans. — Чисто по-человечески очень жаль, потому что мне очень нравится работать с инженерами Honda. Да и в спортивном плане тоже жалко. Они усердно работали для того, чтобы дать нам конкурентоспособный двигатель, и добились отличного результата. Ребята в Honda преданы своему делу, и я уверен, что они продолжат выкладываться по полной, пока остаются в Формуле-1».

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