GPBlog: «Альфа Ромео» объявит о контракте с Миком Шумахером в пятницу

По информации источника, 21-летний сын семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера займет место Антонио Джовинацци, а его партнером по команде будет ветеран Кими Райкконен. Сообщается, что немец и финн заключат контракты на один год.