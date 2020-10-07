В «Ред Булл» признали, что могут уйти из Формулы-1 вслед за «Хондой»

«Это правда, что мы в любом случае получим двигатель. Но мы не хотим брать любой. Если мы перейдём к “Рено”, то мы получим мотор, который они строят в соответствии со своими потребностями. Он разработан специально для их шасси. Это нормально для нас, мы снова будем искать компромисс.



Уход из Формулы-1? Если мы не сможем найти конкурентоспособное решение, то это является вариантом для нас», — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.



«Хонда» возобновила участие в Ф-1 в 2015 году, став поставщиком силовых установок для команды «Макларен». Японские производители первоначально испытывали ряд трудностей, но с тех пор, как «Хонда» стала поставщиком двигателей для «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), мотористы смогли одержать пять побед — три в прошлом сезоне и две в нынешнем.