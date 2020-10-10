Роберт Шварцман не примет участия в первой тренировке в Абу-Даби?
Ferrari собирается перенести дебют Мика Шумахера и Каллума Илотта на пятничные свободные заезды на
Ferrari собирается перенести дебют Мика Шумахера и Каллума Илотта на пятничные свободные заезды на
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто заявил, что, скорее всего, дебют Мика Шумахера и Каллума Илотта на пятничных свободных заездах состоится лишь на финальном этапе сезона в
Оба юниора Ferrari должны были выступить в первой тренировке Гран При Айфеля в минувшую пятницу. Планировалось, что Шумахер сядет за руль машины Alfa Romeo, а Илотт будет работать в Haas. Но
«Очень обидно за обоих, но у нас не было выбора. Мы постараемся
Британский Autosport не исключает, что в случае выступления Шумахера и Илотта в первой тренировке Гран При