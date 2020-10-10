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15:19 (мск), источник: Autosport.com.ru

Роберт Шварцман не примет участия в первой тренировке в Абу-Даби?

Ferrari собирается перенести дебют Мика Шумахера и Каллума Илотта на пятничные свободные заезды на Яс-Марине.

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Источник: РИА "Новости"

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто заявил, что, скорее всего, дебют Мика Шумахера и Каллума Илотта на пятничных свободных заездах состоится лишь на финальном этапе сезона в Абу-Даби в декабре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оба юниора Ferrari должны были выступить в первой тренировке Гран При Айфеля в минувшую пятницу. Планировалось, что Шумахер сядет за руль машины Alfa Romeo, а Илотт будет работать в Haas. Но из-за дождя тренировка не состоялась.

«Очень обидно за обоих, но у нас не было выбора. Мы постараемся что-нибудь придумать на следующих Гран При, хотя это будет сложно. Трасса в Португалии — новая для всех, поэтому основным пилотам важно потренироваться как можно больше. Гоночный уик-энд в Имоле сокращен до двух дней, а в Турции, опять же, незнакомая для всех трасса. В Бахрейне пройдут финальные этапы Формулы 2, где Мик и Каллуму нужно будет сосредоточиться на борьбе за титул. Так что следующая возможность появится не раньше Абу-Даби», — сказал Маттиа Бинотто.

Британский Autosport не исключает, что в случае выступления Шумахера и Илотта в первой тренировке Гран При Абу-Даби другой юниор Ferrari Роберт Шварцман не сможет принять участия в сессии, как это планировалось.

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