Роберт Шварцман не примет участия в первой тренировке в Абу-Даби?

Оба юниора Ferrari должны были выступить в первой тренировке Гран При Айфеля в минувшую пятницу. Планировалось, что Шумахер сядет за руль машины Alfa Romeo, а Илотт будет работать в Haas. Но из-за дождя тренировка не состоялась .

«Очень обидно за обоих, но у нас не было выбора. Мы постараемся что-нибудь придумать на следующих Гран При, хотя это будет сложно. Трасса в Португалии — новая для всех, поэтому основным пилотам важно потренироваться как можно больше. Гоночный уик-энд в Имоле сокращен до двух дней, а в Турции, опять же, незнакомая для всех трасса. В Бахрейне пройдут финальные этапы Формулы 2, где Мик и Каллуму нужно будет сосредоточиться на борьбе за титул. Так что следующая возможность появится не раньше Абу-Даби», — сказал Маттиа Бинотто.