Хюлькенберг выступит за «Рейсинг Пойнт» в гонке Гран-при Айфеля

В «Рейсинг Пойнт» немецкий пилот заменит канадца Лэнса Стролла, который из-за недомогания пропустил в субботу третью сессию свободных заездов на автодроме «Нюрбургринг». Отмечается, что Хюлькенберг уже сдал экспресс-анализ на коронавирус.