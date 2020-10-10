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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хюлькенберг выступит за «Рейсинг Пойнт» в гонке Гран-при Айфеля

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Немецкий пилот Нико Хюлькенберг выступит за команду «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» в квалификации и гонке Гран-при Айфеля, сообщается на сайте чемпионата.

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Источник: AP 2020

В «Рейсинг Пойнт» немецкий пилот заменит канадца Лэнса Стролла, который из-за недомогания пропустил в субботу третью сессию свободных заездов на автодроме «Нюрбургринг». Отмечается, что Хюлькенберг уже сдал экспресс-анализ на коронавирус.

Квалификация Гран-при Айфеля состоится в субботу, гонка пройдет в воскресенье.

Ранее по ходу сезона Хюлькенберг на двух этапах заменял в «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, который переболел COVID-19.

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