Хюлькенберг выступит за «Рейсинг Пойнт» в гонке Гран-при Айфеля
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Немецкий пилот Нико Хюлькенберг выступит за команду «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» в квалификации и гонке
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Немецкий пилот Нико Хюлькенберг выступит за команду «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» в квалификации и гонке
В «Рейсинг Пойнт» немецкий пилот заменит канадца Лэнса Стролла, который
Квалификация
Ранее по ходу сезона Хюлькенберг на двух этапах заменял в «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, который переболел COVID-19.