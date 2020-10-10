Боттас выиграл квалификацию Гран-при Айфеля, Квят — 13-й

Источник: AP 2020

Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику по команде Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не пробился в третий сегмент сессии и примет старт с 13-й позиции, его напарник Пьер Гасли стал 12-м.

Формула-1. Гран-при Айфеля. Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.25,269

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,256

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,293

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,766

5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,778

6. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,954

7. Эстебан Окон («Рено») — +0,973

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,189

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,435

10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,440.

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