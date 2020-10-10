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17:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Айфеля, Квят — 13-й

На автодроме «Нюрбургринг» завершилась квалификация Гран-при Айфеля Формулы-1.

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Источник: AP 2020

Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось его напарнику по команде Льюису Хэмилтону, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не пробился в третий сегмент сессии и примет старт с 13-й позиции, его напарник Пьер Гасли стал 12-м.

Формула-1. Гран-при Айфеля. Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.25,269
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,256
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,293
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,766
5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,778
6. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,954
7. Эстебан Окон («Рено») — +0,973
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,189
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,435
10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,440.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не вышли в третий сегмент:

11. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.26,738
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.26,776
13. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.26,848
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.26,936
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.27,125

Не вышли во второй сегмент:

16. Ромен Грожан («Хаас») — 1.27,552
17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27.564
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.27,812
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.27,817
20. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — 1.28,021.

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