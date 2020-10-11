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17:21 (мск), источник: ТАСС

Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и сравнялся с Шумахером по победам в «Формуле-1»

ТАСС, 11 октября. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Айфеля. Соревнования прошли на германском автодроме «Нюрбургринг».

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Источник: AP 2020

35-летний Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере, по этому показателю он повторил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо из «Рено», который принес команде первый подиум после возвращения в «Формулу-1» в 2016 году. Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сошел с дистанции из-за технических проблем.

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Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят стал последним из финишировавших (15-м). На 17-м круге гонки на болиде россиянина было сломано переднее антикрыло в результате контакта с тайцем Александером Албоном из «Ред Булл», после чего ему пришлось целый круг ехать до боксов на поломанной машине. Партнер Квята по команде француз Пьер Гасли стал шестым.

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Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен установил рекорд «Формулы-1» по количеству стартов в гонках — 323, опередив по этому показателю бразильца Рубенса Баррикелло, в гонке Райкконен финишировал 12-м.

Хэмилтон продолжает лидировать в общем зачете, на его счету 230 очков, второе место занимает Боттас (161), третьим идет Ферстаппен (147). Квят с 14 очками в активе располагается на 14-м месте, Гасли — на 10-м (53). Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Португалии с 23 по 25 октября.

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