Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и сравнялся с Шумахером по победам в «Формуле-1»

Источник: AP 2020

35-летний Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере, по этому показателю он повторил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо из «Рено», который принес команде первый подиум после возвращения в «Формулу-1» в 2016 году. Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сошел с дистанции из-за технических проблем.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят стал последним из финишировавших (15-м). На 17-м круге гонки на болиде россиянина было сломано переднее антикрыло в результате контакта с тайцем Александером Албоном из «Ред Булл», после чего ему пришлось целый круг ехать до боксов на поломанной машине. Партнер Квята по команде француз Пьер Гасли стал шестым.

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен установил рекорд «Формулы-1» по количеству стартов в гонках — 323, опередив по этому показателю бразильца Рубенса Баррикелло, в гонке Райкконен финишировал 12-м.