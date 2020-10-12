Семья Шумахера поздравила Хэмилтона с повторением рекорда «Формулы-1»
ТАСС, 12 октября. Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера поздравила гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с повторением рекорда по числу побед на
ТАСС, 12 октября. Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера поздравила гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с повторением рекорда по числу побед на
В воскресенье Хэмилтон стал победителем 11-го этапа «Формулы-1» —
«Поздравляем. Впечатляющее достижение великолепного гонщика. Трудно отрицать, нам нравилось, что именно Михаэлю принадлежат эти рекорды. Но он сам всегда говорил — рекорды существуют, чтобы их переписывать», — сказано в сообщении.
Хэмилтон является шестикратным чемпионом мира и с отрывом лидирует в общем зачете текущего сезона. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Португалии с 23 по 25 октября.