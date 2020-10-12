Семья Шумахера поздравила Хэмилтона с повторением рекорда «Формулы-1»

«Поздравляем. Впечатляющее достижение великолепного гонщика. Трудно отрицать, нам нравилось, что именно Михаэлю принадлежат эти рекорды. Но он сам всегда говорил — рекорды существуют, чтобы их переписывать», — сказано в сообщении.