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10:09 (мск), источник: ТАСС

Семья Шумахера поздравила Хэмилтона с повторением рекорда «Формулы-1»

ТАСС, 12 октября. Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера поздравила гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с повторением рекорда по числу побед на Гран-при. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аккаунт Шумахера в Twitter.

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Источник: AP 2020

В воскресенье Хэмилтон стал победителем 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Айфеля. 35-летний британец одержал 91-ю победу в карьере, повторив рекорд Шумахера.

«Поздравляем. Впечатляющее достижение великолепного гонщика. Трудно отрицать, нам нравилось, что именно Михаэлю принадлежат эти рекорды. Но он сам всегда говорил — рекорды существуют, чтобы их переписывать», — сказано в сообщении.

Хэмилтон является шестикратным чемпионом мира и с отрывом лидирует в общем зачете текущего сезона. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Португалии с 23 по 25 октября.

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