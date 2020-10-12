Хэмилтон и Вольф выступили за сокращение формата Гран-при до двух дней
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и руководитель автоспортивного подразделения немецкого концерна Тото Вольф заявили, что поддержали бы решение об отмене пятничных тренировок
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и руководитель автоспортивного подразделения немецкого концерна Тото Вольф заявили, что поддержали бы решение об отмене пятничных тренировок
В пятницу на
«Я не думаю что нам нужно быть на трассе по пятницам. Это сбережёт 22 дня в году, что хорошо. Конечно, это сделает всё труднее, но и на много более захватывающим», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.
«Лично мне такое понравилось. Меньше тренировок — меньше собранной информации у команд, что делает