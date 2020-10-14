В «Хаасе» подтвердили интерес к Мазепину

— Думаю, я уже говорил, что в этом году в «Формуле-2» много конкуренции, — приводит Motorsport.com слова Штайнера. — Мазепин — один из сильных гонщиков, он сейчас делит пятое место (вместе с другим россиянином, Робертом Шварцманом — прим. «СЭ») в личном зачете этой гоночной серии. Никита уже выигрывал гонки, он находится в нашем списке кандидатов.