Шумахер против Хэмилтона. Сравниваем карьеры двух великих чемпионов

На Гран При Айфеля Льюис Хэмилтон завоевал свою 91-ю победу в Формуле 1 и сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера, установленным в 2006 году. Это вновь спровоцировало довольно бессмысленную дискуссию о том, кто из двух великих чемпионов лучше. Мы же решили сравнить карьерный путь Шумахера и Хэмилтона.

Дебют

Михаэль Шумахер — 22 года. Немец дебютировал в Формуле 1 на Гран При Бельгии 1991 года, когда Jordan потребовалась замена загремевшему в тюрьму Бертрану Гашо. Тогда Вилли Веберу, менеджеру Михаэля, даже пришлось приврать Джордану — он заявил, что Шумахер уже гонялся в Спа и отлично знает трассу. Михаэль не знал. Тем не менее он блестяще квалифицировался на седьмой позиции и сразу же произвёл впечатление на паддок. В гонке, увы, уже на первом круге сгорело сцепление — первый Гран При продолжался для Шумахера лишь несколько секунд.

Льюис Хэмилтон на подиуме своего дебютного Гран При Австралии-2007 | Источник: AFP 2020

Льюис Хэмилтон — 22 года. Хэмилтон пришёл в Формулу 1 более традиционным путём — гонщика с молодых лет поддерживала команда McLaren, и в 2007-м, после победы в GP2, британец стал призовым пилотом. На совершенно незнакомой для себя трассе в Мельбурне Хэмилтон квалифицировался четвертым и уступил 0,262 секунды своему напарнику Фернандо Алонсо. Но уже на первом круге он прорвался в топ-3 и в итоге финишировал на подиуме. Это был первый с 1996 года случай, когда дебютант поднялся на подиум в своей первой гонке — предыдущим таким новичком был Жак Вильнёв. А следующим в 2014-м стал Кевин Магнуссен.

Первая победа

Михаэль Шумахер — 23 года. Свой первый Гран При Шумахер выиграл через год после дебюта — в том же самом Спа. Михаэль стартовал третьим и шёл на этой позиции две трети дистанции, пока не допустил небольшую ошибку на влажной трассе и вынужден был раньше ехать на пит-стоп. В Benetton решили рискнуть и поставить немцу слики — в надежде, что дождя не будет. И на такой резине Шумахер действительно поехал быстрее всех, и когда в боксы за сликами свернул лидировавший Найджел Мэнселл, вперёд вышел Михаэль. Williams Мэнселла в теории был намного быстрее, чем Benetton, но у Найджела начались проблемы с двигателем, и он оставил попытки догнать немца.

Михаэль Шумахер празднует победу на Гран При Бельгии-1992 | Источник: AFP 2020

Льюис Хэмилтон — 22 года. Льюис ждал своей первой победы гораздо меньше и выиграл шестую гонку в карьере. Правда, команда McLaren в 2007-м была куда более конкурентоспособна, чем Benetton образца 1991−1992 годов. На Гран При Канады Хэмилтону не было равных. На старте британец поборолся с Алонсо, причём Фернандо допустил ошибку и из первого поворота выехал на газон. Ну, а Льюис затем лидировал практически всю дистанцию и финишировал первым, на три с небольшим секунды опередив гонщика BMW Sauber Ника Хайдфельда.

Первый титул

Михаэль Шумахер — 25 лет. Впервые Михаэль Шумахер стал чемпионом в 1994 году после скандального Гран При Австралии в Аделаиде. Немец уверенно лидировал в той гонке, но допустил ошибку и разбил подвеску об отбойник. Benetton оставался на ходу, но Деймон Хилл на Williams стремительно приближался, и когда англичанин пошёл в атаку, Шумахер в него врезался. Перед стартом гонки двух претендентов на титул разделяло одно очко — в пользу Михаэля, и обоюдный сход гарантировал ему чемпионство. С тех пор Шумахер выиграл ещё шесть титулов, но 1994 год по-прежнему остаётся одним из самых тёмных пятен на его репутации.

Льюис Хэмилтон празднует первый чемпионский титул | Источник: AFP 2020

Льюис Хэмилтон — 23 года. Хэмилтон свой первый чемпионат выиграл в 2008-м — уже на второй сезон в Формуле 1. Решающей гонкой стал финал сезона в Бразилии, где Фелипе Масса на Ferrari уверенно уехал вперёд и одержал победу. Хэмилтону же нужно было финишировать по крайней мере пятым, а в момент появления клетчатого флага он шёл лишь шестым. Однако в последнем повороте Льюис всё же прошёл Тимо Глока и в последний момент — когда механики Ferrari уже праздновали титул — выиграл титул. Тот Гран При Бразилии стал одним из самых драматичных в истории Формулы 1.

Третий титул

Михаэль Шумахер — 31 год. Свой второй чемпионат Шумахер выиграл в 1995-м, уверенно опередив Хилла, а вот третьего титула немец ждал до сезона-2000. Из Benetton он перешёл в Ferrari, которая в 1996-м не всегда доезжала даже до подиума. А в 1997-м немец проиграл Жаку Вильнёву, при том, что в последней гонке сезона попытался повторить свой манёвр 1994-го. Затем настала пора доминирования McLaren и лишь в 2000 году Ferrari удалось переломить ситуацию и выиграть чемпионат. Это был первый чемпионский титул итальянской команды за 20 лет.

Михаэль Шумахер на подиуме Гран При Японии-2000 | Источник: AFP 2020

Льюис Хэмилтон — 30 лет. Хэмилтон шёл к третьему чемпионству дольше. В 2009-м McLaren слабо подготовилась к новому техническому регламенту, а вперёд вырвались BrawnGP и Red Bull Racing. Время от времени McLaren удавалось бороться с австрийцами, ставшими главной силой чемпионата, а в 2012-м машины из Уокинга были даже быстрее, но менее надёжны. В итоге с McLaren Льюис остался с одним титулом и смог вернуться на вершину только с Mercedes, когда чемпионат перешёл на турбогибридные моторы. В 2014 году Хэмилтон стал двукратным чемпионом мира, а в 2015-м — трёхкратным.

51-я победа

Михаэль Шумахер — 32 года. До Шумахера рекорд по количеству побед в Формуле 1 принадлежал Алену Просту — француз в общей сложности выиграл 51 гонку. Михаэль сравнялся с Простом в 2001-м — на Гран При Венгрии. Михаэль тогда стартовал с поула, уверенно сохранил лидерство и лидировал всю гонку. За счёт победы за четыре этапа до окончания сезона он обеспечил себе четвёртый титул.

Льюис Хэмилтон на подиуме Гран При Мексики-2016 | Источник: AFP 2020

Льюис Хэмилтон — 31 год. Льюис Хэмилтон дотянулся до Проста в 2016-м — на Гран При Мексики. Это тоже была доминирующая победа, правда, чемпионства она не принесла — ранее на Гран При Малайзии у британца сгорел двигатель, и в итоге инициативу перехватил его напарник Нико Росберг. После Мексики Хэмилтон победил в Бразилии и Абу-Даби, но всё равно остался в пяти очках позади Нико. Пока это последний случай, когда чемпионом стал не Льюис.

Шестой титул

Михаэль Шумахер — 34 года. Долгое время рекорд по количеству чемпионских титулов удерживал Хуан-Мануэль Фанхио, который в 50-е пять раз становился сильнейшим. Рекорд Маэстро пал в 2003-м, когда Шумахер в шестой раз в карьере стал чемпионом. При этом, в отличие от сезона-2002, победа Михаэля не была очевидной — борьба с Райкконеном шла на протяжении всего чемпионата, а поначалу Кими и вовсе был впереди.

В Канаде Михаэль перехватил лидерство, но после этапа в Венгрии разрыв сократился до минимума. Лишь две победы подряд — в Италии и США — позволили Шумахеру оторваться, а решающим стал Гран При Японии. По итогам сезона Михаэля и Кими разделили два очка.

Михаэль Шумахер на финише Гран При Японии-2003 | Источник: AFP 2020

Льюис Хэмилтон — 34 года. Хэмилтон завоевал шестой титул в прошлом году. Его отрыв составил гораздо больше, чем два очка: 87 баллов британцу уступил Валттери Боттас, вице-чемпион прошлого года. Но совсем лёгкой прогулкой для британца тот год не стал: Ferrari была быстра (особенно на скоростных трассах) и регулярно навязывала Mercedes борьбу. Проблема, однако, была в том, что Себастьян Феттель допускал слишком много ошибок и уже в начале сезона растратил весь потенциал.

91-я победа

Михаэль Шумахер — 37 лет. Свою последнюю победу в Формуле 1 Шумахер одержал на Гран При Китая 2006 года, когда был уже семикратным чемпионом мира и главным рекордсменом первенства. Ferrari же утратила статус доминирующей силы, и стартовал Шумахер лишь шестым. Но Михаэль на влажной трассе держался увереннее других и опередил гонщиков Renault, занимавших первое и второе места вплоть до середины дистанции. За счёт этой победы Шумахер сравнялся с Алонсо в чемпионате, но уже на следующем этапе в Японии у Михаэля отказал двигатель, а титул — второй подряд — взял Фернандо.

Мик Шумахер вручил Льюису Хэмилтону шлем своего отца | Источник: AFP 2020

Льюис Хэмилтон — 35 лет. Льюис Хэмилтон выиграл 91-ю гонку на Гран При Айфеля, и нет сомнений, что британец ещё не раз поднимется на высшую ступень подиума, а значит, нас ждут новые рекорды. Ведь, как сказал Шумахер, «рекорды нужны лишь для того, чтобы их побивать».

Кто же лучше?

Бессмысленно спорить о том, кто лучше — Шумахер или Хэмилтон. Разные эпохи требуют разных героев. Во времена Михаэля одним из главных качеств гонщика было умение безошибочно проехать отрезок гонки в квалификационном режиме — с соответствующими нагрузками и точностью пилотажа. Михаэль в годы участия в Формуле 1 в этом компоненте был непревзойдённым.

Сейчас же от гонщика требуется экономить шины и топливо, и зачастую за рулём он совершает гораздо больше работы, активнее меняет режимы двигателя и другие параметры автомобиля. И сейчас именно в этом смысле нет равных Хэмилтону — по ходу гонки он в курсе происходящего вокруг, активно обсуждает стратегию и блестяще работает с резиной, когда это требуется.

Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон | Источник: AFP 2020

Правда, пара общих черт у Шумахера с Хэмилтоном есть. Оба допускали минимальное количество ошибок и стали в своём поколении лучшими — это и есть ответ на вопрос «кто лучше?». Формула 1 постоянно меняется, а с ней меняются и требования, предъявляемые к пилотам. Невозможно стать лучшим на все времена — ты можешь стать лучшим только в то время, когда сам выступаешь в гонках. Когда-то лучшим называли Фанхио, затем — Кларка, потом наступили времена Лауды и Ханта, в 80-х блеснул Прост, которому позже навязал борьбу Сенна, со смертью которого на вершину забрался Михаэль.