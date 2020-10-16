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10:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Даниил Квят: Нужно пересмотреть систему начисления штрафных баллов, мы тут не такси водим!

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что система начисления штрафных баллов в «Формуле-1» требует изменений.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Думаю, система должна быть пересмотрена, — приводит GPFans слова Квята. — Да, это нормально, когда тебе начисляют баллы за опасные маневры и аварии, но порой их дают за неподчинение синим флагам и за прочую чушь. Вот такого быть не должно. Мы тут не такси водим, мы должны иметь возможность ехать на пределе, так что систему штрафных баллов требуется немного изменить. К тому же, иногда не совсем понятно, когда начисляют очки, а когда их списывают. Впрочем, я уверен, что решение по этой теме будет рано или поздно найдено.

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