Этап «Ф-1» Гран-при Вьетнама в 2020 году не состоится из-за коронавируса

Первый в истории Гран-при Вьетнама должен был пройти 3—5 апреля в Ханое, однако соревнования были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В июле председатель народного комитета Ханоя Нгуен Дук Чунг заявил, что гонка может пройти в ноябре.

«Мы не можем принять самую захватывающую и престижную гоночную серию на планете во Вьетнаме в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Это было очень трудное решение для всех нас, но в итоге оно было единственным после тщательного изучения всех критериев безопасности, а также целесообразности проведения в текущих условиях», — завил исполнительный директор Гран-при Вьетнама Ле Нгок Чи.