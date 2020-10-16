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10:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этап «Ф-1» Гран-при Вьетнама в 2020 году не состоится из-за коронавируса

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Вьетнама в сезоне 2020 года не состоится из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса, сообщается на сайте гонки.

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Источник: Спорт РИА Новости

Первый в истории Гран-при Вьетнама должен был пройти 3—5 апреля в Ханое, однако соревнования были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В июле председатель народного комитета Ханоя Нгуен Дук Чунг заявил, что гонка может пройти в ноябре.

«Мы не можем принять самую захватывающую и престижную гоночную серию на планете во Вьетнаме в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Это было очень трудное решение для всех нас, но в итоге оно было единственным после тщательного изучения всех критериев безопасности, а также целесообразности проведения в текущих условиях», — завил исполнительный директор Гран-при Вьетнама Ле Нгок Чи.

Сезон «Формулы-1» из-за пандемии коронавируса стартовал только в июле.

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